Łysa Góra ponownie na metalowo

„Kupalinka” to jeden z dwóch singli zapowiadających nowy materiał heavy folkowego oblicza zespołu Łysa Góra. Po wydaniu w kwietniu tego roku akustycznej płyty „Oj Dolo” zespół postanowił wrócić do ciężkich brzmień i skoncentrować się na tworzeniu materiału do następcy „Siadaj, nie gadaj”. Owocem tego jest „Kupalinka” - utwór oparty na tradycyjnej pieśni białoruskiej oscylującej wokół tematu Nocy Kupalnej. Taki też jest klimat klipu do tego utworu.

"Kupalinka": https://youtu.be/yn2QkEpC9NE