No More Jokes zapowiada debiutancki album studyjny

Zespół No More Jokes powstał w już 2015 roku jednak po zawirowaniach i zmianach personalnych jego skład ukształtował się jesienią 2017 i do tej pory pozostaje już bez zmian. W skład grupy wchodzą następujący warszawscy muzycy, którzy mają na koncie granie w takich zespołach jak:

Maciej Broźny – wokal (ex-The Band of Mojo Drive)

Paweł Zakrzewski – gitary (ex-Testor, ex-Geisha Goner)

Robert Sarna – bas

Sebastian Klichowski – perkusja

Teledysk "Reset": https://www.youtube.com/watch?v=XKv1FpAZtZo

Styl muzyczny No More Jokes to mieszanka energetycznego rocka alternatywnego oraz zapożyczeń z nurtów grunge’u czy metalu. „Gramy rocka” – tak o swojej muzyce opowiada Paweł Zakrzewski – gitarzysta grupy. Jednak to zmiany personale spowodowały zmianę stylistyki No More Jokes. Obecnie ich utwory są bardziej dynamiczne i często wyróżniają się melodyjnymi wstawkami wokalnymi. „Materiał, który przygotowaliśmy potwierdza naszą metamorfozę” - dodał basista Robert Sarna.

No More Jokes mają za sobą sesję studyjną, która zapowiada premierę pierwszej długogrającej płyty grupy (w 2017 roku ukazała się ep-ka „Wybacz” z czterema premierowymi utworami). Album „A ludzie się patrzą…” dostępny będzie już latem tego roku, ale już dziś można z łatwością stwierdzić, że styl zespołu ewoluował. Co więcej, ich brzmienie nawiązuje do nurtu vintage i cechuje się dużo surowością i prostotą. Podejście to sprawia, że utwory No More Jokes zapadają głęboko w pamięci słuchaczy. Ciekawa sekcja rytmiczna, sporo przesterowanych basów, surowe gitary i potężne brzmienie perkusji okraszone jest melodyjnym wokalem Maćka Broźnego. I to nadaje No More Jokes ich swoisty styl.