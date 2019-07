Administratorr jako "Samiec Omega"

Bartosz „Administratorr” Marmol przyzwyczaił nas ostatnimi czasy do elektronicznych dźwięków rodem z lat 80/90, które serwuje nam pod szyldem Administratorr Electro. Nie zapomniał jednak o swoich post punkowych korzeniach i reaktywował zespół ADMINISTRATORR, który po pięciu latach milczenia prezentuje pierwszy singiel „Samiec omega” zapowiadający nowy album.

Klip "Samiec Omega": https://youtu.be/qZpjqhmYoaQ

Ostatnie pięć lat było bardzo pracowitym okresem dla Bartosza Marmola, który wydał trzy płyty Administratorra Electro i drugą płytę Piosenek o Warszawie (współtworzonej z Lesławem z zespołu Komety). Wydawało się, że mocne brzemienia przestały być w orbicie zainteresowań tego artysty, ale w lipcu 2018r. w sieci zaprezentowany został nowy utwór Administratorra pt. Bal Samotnych Ciał, wraz z którym artysta zapowiedział trzecią płytę Administratorra i powrót do gitarowych brzmień. Sam Marmol tak mówi o powrocie Administratorra:

„ (…) Ostatnie lata to dla mnie czas eksperymentowania brzmieniami i innym podejściem do tworzenia muzyki. Można powiedzieć, że dość świadomie odwiesiłem gitary na kołku, aby trochę odpocząć od hałasu i skupić się na innych obszarach. I tak powstał Administratorr Electro z którego jest niezmiernie dumny, gdyż pozwolił mi skręcić w muzyczne rejony w których wcześniej nie bywałem. Cała to elektroniczna epopeja zakończyła się tak jak większość dobrych wycieczek czyli dotarłem ponownie do punktu wyjścia. I znowu zachciało mi się poczuć za sobą ścianę dźwięku łomoczącą w potylicę. Z tym, że ta podróż zmieniła mnie bardzo – jestem w tym samym miejscu, ale jestem innym człowiekiem. Dlatego muzyka Administratorra będzie inna, odchudzona z różnorodnych zachcianek, które ulokowane zostały w AE i Piosenkach o Warszawie. Na polu bitwy został tylko alternatywny rock i ja.”

4 lipca 2019r. odbyła się premiera pierwszego singla Administratorra pod tytułem Samiec omega. Do utworu nakręcony został teledysk, którego reżyserem jest Tomek Pieniak z którym Marmol współpracował przy teledyskach Administratorra Electro. Utwór zapowiada płytę pod tytułem „Czy”, która zarejestrowana i wyprodukowana została w latach 2018-2019 w studio Serakos przez Roberta i Magda Srzednickich (prod. m.in. Riverside, Larben Lehre, Komety, Lesław i Administratorr, Pustki). Zgodnie z zapowiedziami utwory osadzone będą w gitarowych klimatach alternatywnego rocka i nawiązywać w których będzie można odnaleźć klimaty rodem z Arctic Monkeys, ale również polską alternatywę lat 80-tych. W trakcie sesji nagraniowej Administratorra wsparł Kuba May grający aktualnie na perkusji w zespole The Analogs, gitary i wokale nagrany zostały przez Marmola.

Wszystkie utwory zaśpiewane są w języku polskim i tradycyjnie napisane zostały przez Marmola, który przyzwyczaił nas już do wyrazistego stylu prezentowanego w innych produkcjach (Administratorr Electro, Lesław i Administratorr). Sam autor mówi, że „ (…) w tekstach składających się na album „Czy”, przewija się klimat bezsenności i coraz większej świadomości upływającego czasu. Zarówno jedno jak i drugie doskwierało mi w okresie powstawania tych utworów tak więc pomimo tego, że nie planowałem tego to stały się one narracyjnym light motivem”

Na płycie „Czy” znajdzie się 11 utworów:

1 Kofeina plus strach

2 Folia

3 Z nią cała ty

4 Karma sucha

5 Krew z nosa

6 Na „ukrainie”

7 Samiec omega

8 Autostrada A4

9 Suknia z wenflonem

10 Choćby tego nie chciała

11 Nie bądź chooj