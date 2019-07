Set The Point zostawia "Ślad"

Początki istnienia zespołu sięgają 2010 roku, jednak tak na prawdę wszystko zaczęło się w maju 2014 r., gdy skład zespołu ustabilizował się na dobre. Muzycy inspirują się głównie zachodnimi, alternatywnymi brzmieniami, takimi jak: twenty one pilots, Nothing But Thieves, Panic! At The Disco, czy All Time Low. Duży wpływ na ich twórczość mają też artyści odbiegający od tego nurtu, np. Coldplay, Mike Shinoda, Muse, 5 Seconds Of Summer. Teksty piosenek STP opierają się na osobistych doświadczeniach i obserwacjach wokalisty, związanych zarówno z otaczającym nas światem, ludźmi i ich problemami, jak i w większym lub mniejszym stopniu, banalnymi sprawami oraz tymi, związanymi z rozterkami sercowymi.

"Ślad": https://youtu.be/GVkTMxJABuI

Po zaledwie kilku próbach, w czerwcu 2014 roku supportowali łódzki zespół Black Radio na ich trasie koncertowej, a w sierpniu zorganizowali swoją własną, akustyczną trasę po Polsce. W czerwcu 2015 roku uczestniczyli w castingu głównym do talent show Must Be The Music. Pod koniec 2015 roku zorganizowali swoją kolejną trasę akustyczną.

W kwietniu 2017 roku Set The Point wyruszył w trasę koncertową, tym razem wspierając brytyjski zespół ROOM94. W czerwcu wzięli udział w I Śląskim Festiwalu Kapel Studenckich, co zaowocowało zdobyciem trzeciego miejsca. We wrześniu 2017 roku ponownie mieli przyjemność wspólnego koncertowania z ROOM94 w czterech miastach Polski. W 2018 roku zespół został finalistą w konkursie LifeOnStage.

W maju 2019 roku STP wydali swój debiutancki album “THE LIGHT”, który w założeniu ma pomóc osobom zagubionym w odnalezieniu własnej drogi i siły, aby dotrzeć do światła – celu.