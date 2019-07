Velveteve prezentuje klip "Oblivion"

Velveteve to wokalistka, klawiszowiec, kompozytorka i autorka tekstów. Tworzy muzykę do posłuchania i zagłębienia się we własne odczucia. Wraz z zespołem czy podczas ‘solo actów’ Velveteve prezentuje muzykę w klimatach oscylujących wokół alternatywnych brzmień trip-hopu, elektroniki czy soulu. Dla fanów lat 90’.

Album “MUSIC from the B-SIDE”, na którym znalazło się 12 autorskich utworów powstałych w latach 2015-18’. Ta płyta jest podróżą w czasie - opowiada o zmianie z zakompleksionej i wycofanej dziewczyny w nieustraszoną kobietę - boginię Afrodytę. Artystka opowiadając o własnej przemianie zachęca do poszukiwania swojej własnej boskiej siły którą, jak uważa, posiada każda kobieta.

"Oblivion": https://youtu.be/duDHloKaPXQ