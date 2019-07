DiscoPogo w wersji "All Inclusive"

Zespół tak pisze o sobie: „DiscoPogo! Energiczni jak disco i nieokiełznani jak pogo, z nutką włoskiego temperamentu. Jesteśmy zespołem z Poznania, który funkcjonuje od czerwca 2015 roku. W grudniu 2016 nagraliśmy i wydaliśmy album EP ,,DiscoPogo" z 4 autorskimi utworami a obecnie pracujemy nad nowym mini-albumem, którego premierę planujemy na sierpień 2019.

Nasze motto brzmi: Bawimy się na poważnie!. Z pozoru paradoksalne, jednak najlepiej oddaje naszą postawę. Bawimy się tworząc muzykę. Daje nam to wiele radości, satysfakcji i – co przy zabawie najważniejsze – nigdy się nie nudzi! Muzyka jest dla nas tym, czym tlen dla człowieka, woda dla roślin, publiczność dla artysty – elementem niezbędnym do funkcjonowania. Z tego względu poważnie podchodzimy do swojej działalności, ciągle się doskonaląc i dostarczając naszym słuchaczom coraz to nowych emocji. W związku z tym, nie zamykamy się w kręgu tylko jednego gatunku muzycznego. Nasza muzyka to mieszanka funk-rocka z elementami metalu, czasem folku, czy nawet klimaty lat ’70. Jak widać, utwory DiscoPogo stanowią połączenie różnych stylów, co oznacza, że każdy znajdzie w nich coś dla siebie!

Utwór "All Inclusive": https://youtu.be/P40KHBk-1lM

Członkowie zespołu:

Vincenzo Corsini - wokal

Michał Błaszak - gitara basowa

Marcin Bazanowski - perkusja

Mariusz Henschke - gitara elektryczna

Marcin Wyrwiński - instrumenty klawiszowe