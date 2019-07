Maciej Staniecki podąża za światłem

Podobnie jak poprzednie albumy Stanieckiego, także "Following The Light" wymyka się klasyfikacjom. To w większości liryczne utwory zagrane przy użyciu gitar, elektroniki i pętli. Jak zwykle u Stanieckiego muzyka jest bardzo obrazowa, jakby stworzona do filmu.

Maciej Staniecki to kompozytor muzyki teatralnej i filmowej ("Vinci", "Paradox Lake"), współtwórca projektów elektronicznych (Nemezis, Chwasty).

Od lat jako producent i realizator dźwięku współpracuje z Krzysztofem Tonnem, w którego studio gościli takich artystów jak: Gaba Kulka, Oszibarack, Hurt, Jan Emil Młynarski, NeLL, Apteka, Iza lach, Power of Trinity, ASA, L.Stadt, Rykarda Parasol, Heart & Soul czy Snoop Dogg.

Współpracuje z artystami sztuk wizualnych. Autor muzyki do video-instalacji Pietera Henketa dla Museum de Fundadtie w Holandii. Ex-basista łódzkiej formacji Hedone, producent ostatniej płyty tej grupy.

Trailer albumu "Following The Light": https://youtu.be/ba7tuXFR46s