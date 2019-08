Madrugada prezentuje nowy singel

Tradycyjna piosenka z Wielkopolski nabiera nowego brzmienia i zmienia się w energetyczną rumbę flamenco. Jej tytuł w tłumaczeniu na polski to „Tańcząc o poranku”. Taniec jest tutaj motywem przewodnim, dlatego zespół zaprosił do współpracy wielu świetnych artystów. Razem stworzyli niezwykle barwne widowisko.

Teledysk: https://youtu.be/0DH07BP4ENk

Madrugada czyli niepowtarzalna muzyczna fuzja polskiej muzyki ludowej z flamenco, elektroniką i jazzem. Jest to bez wątpienia pierwszy tego typu projekt muzyczny w Polsce. Zespół został nagrodzony podczas 27. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej Mikołajki Folkowe zdobywając wyróżnienie w konkursie Scena Otwarta za zjawiskową prezentację i trafną fuzję kulturową w 2017 roku.

Poprzez debiutancki album „Sombra" (hiszp. cień ), artyści pokazują piękno polskiej muzyki ludowej i niezwykłą energię płynącą z flamenco. Projekt ten buduje mosty między pozornie tylko odległymi światami i estetykami oraz zwraca uwagę na to, że warto sięgać do własnych korzeni i czerpać z nich inspiracje, jak również łączyć muzykę tradycyjną z nowymi trendami i stylistykami. Madrugada oznaczająca świt podkreśla, że dualizm jest motywem przewodnim płyty, ponieważ w projekcie łączą się dwa muzyczne światy i zawsze jest trochę światła i trochę cienia. Jest to zupełnie nowe, niebanalne połączenie które tworzy projekt unikatowym, posiadającym własne charakterystyczne brzmienie oraz przekaz.