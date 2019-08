Shagreen prezentuje nowy teledysk

Shagreen to muzyczny projekt warszawskiej producentki, wokalistki i skrzypaczki Natalii Gadziny, wcześniej znanej z remiksów dla takich wykonawców jak Lari Lu, Milky Wishlake czy Small Mechanics, a także współpracującej przy projektach filmowych jak „7 uczuć”, „Heavy Mental” czy „Psubrat”.

"Falling Dreams" to industrialna podróż przez mroczne zakamarki ludzkiego umysłu. Wypełniona energicznymi basowymi riffami i potężnymi syntezatorami zabiera słuchacza w oniryczną podróż do najgłębiej skrywanych emocji. Shagreen przeskakuje od ambientowych, dark wave’owych ballad, aż do wymieszanej z elektroniką przesterowanej ściany dźwięku. Całość dopełnia przenikliwy damski wokal, który delikatnie kontrastuje z psychodeliczną warstwą instrumentalną. Za produkcję albumu odpowiedzialna jest sama wokalistka, natomiast mastering wykonał Erie Loch, znany ze współpracy z takimi wykonawcami jak Skinny Puppy czy Front Line Assembly.

Klip "Don't Stop Me": https://youtu.be/QT3UiL_H7BM