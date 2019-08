Kontaur prezentuje debiutancki mini-album

Styl muzyczny jaki prezentuje w swojej twórczości to szeroko pojęta elektronika, którą umieścić można ściślej w zakładce dream-pop lub indie-pop. Współpraca z młodą, utalentowaną wokalistką Julią Miką zaowocowała wydanym w lipcu 2019 r mini albumem, na którym znaleźć można pięć kompozycji. Twórcą muzyki i tekstów jest Konrad Niedojadło a wokal Julii Miki można usłyszeć w trzech utworach. Teksty piosenek zawartych na tym wydawnictwie opowiadają o skomplikowanych związkach międzyludzkich a brzmienia elektroniczne mieszają się tu z nieco sennymi dźwiękami gitar. Partie gitar nawiązują do brzmień lat osiemdziesiątych, jak choćby tych znanych z płyt Cocteau Twins. Inspiracje muzyką artystów takich jak: The XX, Beach House, Bat for Lashes sprawiają, że muzyka ta brzmi świeżo i nowocześnie. Wydanie drugiego wydawnictwa EP zapowiedziane jest na jesień.

"Fading Light" (feat. Julia Mika): https://youtu.be/W0_V15-tY70