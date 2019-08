Komety prezentują singel "Dominika Się Waha"

Do poprzednich singli: "Upiory w szuwarach" i "Na sprzedaż", dołącza piosenka "Dominika się waha". Lider Komet, Lesław, tak mówi o tym utworze: "Dominika się waha" to mój głos w dyskusji o kryzysie demograficznym. W piosence dzieci jutra starają się namówić potencjalnych rodziców do aktu seksualnego. Namawiam i ja”.

"Dominika Się Waha": https://youtu.be/gQ77wgsMMBE

Komety to grupa powstała na gruzach legendarnej Partii, jednego z najlepszych rock’n’rollowych składów w dziejach Warszawy. Zespół został uformowany przez lidera Partii, Lesława, (gitara, wokal, teksty) w roku 2002.

Oryginalna, nawiązująca do bogactwa brzmień minionych dekad twórczość Komet zjednała grupie fanów nie tylko w kraju, ale i poza granicami Polski. Komety koncertowały m.in. w Meksyku. Tam też w 2008 roku ukazała się anglojęzyczna wersja albumu „The Story of Komety” zawierającego największe przeboje zespołu.

Pomimo kilkukrotnych zmian w składzie, nieodmiennie centralnym punktem, a zarazem znakiem rozpoznawczym Komet, pozostają głos i teksty Lesława, poetycko niejednoznaczne, często rozgrywające się w pejzażach Warszawy, stawiające go w gronie najważniejszych autorów swojego pokolenia.