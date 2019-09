Gardenia podsumowuje 30 lat kariery

„Opowiem ci historię, którą dobrze znam, o wyprawie do miejsca gdzie każdy jest sam…” Pierwsza linijka tytułowej piosenki otwierającej płytę Gardenii określa jej charakter: to muzyczna podróż. To także dźwiękowa kronika trzydziestu lat istnienia warszawskiego zespołu.

„NEONY TWARZE SAMOCHODY” jest antologią z jej czterech pierwszych albumów: „GARDENIA”, „HALUCYNACJE”, „GARDENIA III” i „NIEBO”.

Dzisiaj trudno dostępne, mogą zachęcić słuchacza do sięgnięcia po nie, pozwalają też zorientować się czym była Gardenia – zespołem odrębnym, zawsze funkcjonującym na własnych zasadach, poza modą, na marginesie krajowej sceny muzycznej. Te utwory powstawały w różnym czasie, ale wszystkie je łączy specyficzny klimat muzyczny i tekstowy grupy.

Oprócz bardziej znanych utworów takich jak „PAPIEROSY I ZAPAŁKI”, „INNY RYTM” czy „REWOLUCJA” płyta zawiera również niepublikowane wcześniej utwory: tytułowy „NEONY TWARZE SAMOCHODY”, rockowe „ALKOHOLOWE DNI” i nastrojową „UPALNĄ NOC”, które dopełniają muzyczny portret tego wyjątkowego zespołu. Dołączony do płyty 24-stronicowy booklet w autorskim komentarzu przybliża historię powstawania zawartych na antologii utworów.

"Halucynacje": https://youtu.be/6y1Y5bG9FgU