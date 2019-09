Łukasz Drapała & Chevy na jesiennej trasie po Polsce

Już 27 września w Gdańsku rozpocznie się trasa "Potwory Na Trasie" grupy Łukasz Drapała & Chevy. Zespół zagra w następujących miejscach:

27.09. Gdańsk, Wydział Remontowy

11.10. Kraków, Schizofrenia

12.10. Kędzierzyn Koźle, Kameleon

19.10. Myślibórz, Festiwal SMAK

22.11. Wrocław, Alive

23.11. Chorzów, Leśniczówka

29.11. Pisz, Biały Kot

30.11. Warszawa, VooDoo Club - Wild Fest

styczeń.2020. Szczecin, Festiwal Akustyczeń

Grupa tak mówi o nowej płycie:

"Płyta "Potwory" to rodzaj autoterapii, rozliczenia ze słabościami i próba ujarzmienia złych duchów drzemiących w każdym z nas. Każdy utwór jest opowieścią "żywcem" wyrwaną z życia, przedstawioną po męsku, ale z odpowiednią dozą wrażliwości, bez kalkulacji i szczerze do bólu. Album powstawał w trakcie tras koncertowych, festiwali i muzycznych podróży, a zespół kształtował się i rozwijał razem z nim.



W trakcie nagrywania debiutanckiej płyty współpracowaliśmy m.in. ze Zbigniewem Hołdysem, Grzegorzem Skawińskim, Andrzejem Puczyńskim, Tomaszem „Kasprolem” Kasprzykiem, Janem Gałachem, Tomaszem „Zedem” Zalewskim, Andrzejem Karpem, Borysem Sawaszkiewiczem czy Piotrem „Dzikim” Chancewiczem. Dzięki nim każdy utwór nabrał niepowtarzalnego charakteru, a cały materiał stał się bardzo zróżnicowany, zarówno brzmieniowo, jak i kompozycyjnie – od mocnych riffowych numerów, bezkompromisowych protest songów, po klimatyczne ballady.



Chcieliśmy, abyście otrzymali piosenki "o czymś" i żeby było to coś, co dotyczy nas wszystkich. Czy uda nam się trafić do Waszej wyobraźni i serc - ocenicie sami na koncertach. "Potwory w trasie"!".



Zespół Łukasz Drapała & Chevy powstał w 2017 roku w Szczecinie z inicjatywy wokalisty Łukasza Drapały i gitarzysty Tomka Jóźwiaka, którzy są również autorami wszystkich kompozycji. Pozostałymi członkami zespołu są perkusista Marcin Prążyński i basista Maciej Cierlecki.



Od samego początku zespół intensywnie koncertuje w Polsce i za granicą (Szkocja, Belgia, Czechy, Ukraina). Kwartet świetnie czuje się zarówno w małych, klubowych przestrzeniach, jak i na dużych festiwalowych scenach (m.in. Pol'and'Rock Festival, Spring Break Festival, Woodstock Ukraina, Petardy Księdza Kaczkowskiego, Bies Czad Blues, Szczecin Tattoo Convention, Festiwal Undergramy, Blues nad Bobrem).

"Nienawidzę": https://www.youtube.com/watch?v=bndxePEIk6U