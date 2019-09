Fleshworld zapowiada nowy album

Założony w 2010 roku pięcioosobowy zespól z Krakowa oscylujący wokół takich pojęć jak niepewność, zmiana, piękno w rozkładzie i wszelkie emocje, które wymykają się definicjom. Nieprzyjemny, hałaśliwy i melodyjny post-hardcore wzbudzający nostalgie i niepokój.

Najnowsza płyta, “The Essence Has Changed, but the Details Remain”, wydana nakładem This Charming Man Records, to mieszanka screamo i black metalu, podszyta psychodelicznymi improwizacjami i hardcorem.

Album został zarejestrowany w całości na żywo w Monochrom Studio pod okiem Satanic Audio (Thaw, Behemoth) a za miks i mastering odpowiedzialny jest Sylvain Biguet, który pracował z takimi artystami, jak Birds in Row, Death Engine, Valve czy As We Draw.

Klip "Currents & Tides": https://youtu.be/Ds3yhjeHGmI