Booze & Glory zapowiada nadciągnięcie "Huraganu"

18 października tego roku ukaże się długo oczekiwana piąta płyta “Hurricane” nagrana w Szwecji przy współpracy z producentem Mathiasem Farmem (Millencollin, No Fun At All). Album zostanie wydany przez wytwórnię Scarlet Teddy Records - należącą do zespołu. Zapowiada się, że będzie to największy, najodważniejszy i najbardziej wybuchowy album Booze & Glory. Powstały już trzy teledyski, a w planach są kolejne trzy. W połowie listopada zespół wyruszy na składające się z 30 koncertów europejskie tournee. W skład trasy wchodzą również dwa koncerty w Polsce - w warszawskiej Proximie (14 grudnia ) oraz w poznańskim Klubie U Bazyla (15 grudnia) .

"My Heart Is Burning": https://youtu.be/_tfJtSfJ44A

15 października o godzinie 19:00 w warszawskiej Winylowej (Morcinka 5/lok.17) odbędzie się przedpremierowy odsłuch albumu „Hurricane” połączony ze spotkaniem z wokalistą Markiem.

Booze & Glory nigdy wcześniej nie brzmiało lepiej niż teraz – w składzie z założycielem i wokalistą Markiem, gitarzystą Kahanem, basistą Chemą i perkusistą Frankiem.

W dzisiejszych, dzielących nas czasach, natychmiast zapadające w pamięć piosenki o wierze w siebie, znajdowaniu wspólnej płaszczyzny między ludźmi i przeciwstawianiu sie rasizmowi, nacjonalizmowi i nienawiści nie mogą być bardziej aktualne.

Nowy album Booze & Glory to jeden z najlepszych zbiorów punkowych hymnów jakie można usłyszeć w ostatnich latach. Jest to płyta nagrana z pasją i zaangażowaniem, udowadnia siłę tej rock’n’rollowej maszyny, którą będzie już trudno zatrzymać.

Zespół założony w 2009 w Londynie rozpoczął działalność jako hołd dla hałaśliwego brytyjskiego street punka z lat 70-tych i 80-tych. Pierwszy skład tworzyło 3 Polaków i Irlandczyk, ale potem zaszło kilka roszad i w składzie przewinęli się muzycy z Anglii, Francji, Włoch, Hiszpanii i Grecji. To dzięki tym najbardziej zaraźliwym ulicznym hymnom oraz heroicznemu i bezwzględnemu poświęceniu dla grania na żywo Booze & Glory ciągnie za sobą ogromną i ciągle rosnącą, międzynarodową rzeszę fanów, a ich debiutanckie video przekroczyło już 16 milionów wyświetleń w serwisie You Tube. Triumfalne podróże do Ameryki Północnej i Południowej, Azji, Australii tylko potwierdziły to, że pierwsze 3 albumy: „Always On The Wrong Side”, „Trouble Free” i „As Bold As Brass” są absolutnie niezbędne dla fanów rock’n’rolla.

W roku 2017 ukazał się album numer cztery - zatytułowany odpowiednio „Chapter IV”. Krążek wydany został w na nowo zmartwychwstałej legendarnej wytworni Burning Heart Records (przejętej pod koniec lat 90-tych przez Epitaph). Ten album był pewnego rodzaju przełomem w historii zespołu. Został wyprodukowany przez wytwórnię Burning Heart i wydany na licencji również w Japonii, Polsce i Brazylii. Płyta jest wypełniona pozytywnym myśleniem, przyjaźnią i wiarą w siebie, a brzmieniowo osiągnęła światowy poziom.

Podczas trasy promującej to wydawnictwo zagranej w latach 2017 i 2018 Booze & Glory zagrali prawie 200 koncertów na całym świecie. Zespół pojawił się na Hellfest we Francji, Pol’And’Rock w Polsce, With Full Force w Niemczech czy Punk Rock Bowling w Las Vegas. Objechał całą Europę, Azję, Australię i Amerykę Północną. Został również zaproszony do Niemiec na wspólną trasę z Broilers grając 10 koncertów w największych arenach kraju - dla średnio 8000 ludzi każdej nocy. Grupa zagrała również trasę po Brazylii z bostońskim Dropkick Murphys. W 2018 roku Booze & Glory wygrali nagrodę dla najlepszego młodego zespołu dla magazynu Vive Le Rock w UK (Best new band - Vive Le Rock Awards 2018).

2019 rok zespół rozpoczął europejską trasą Persistence Tour na której - obok tuzów muzyki hardcore i metal jak Sick Of It All, Ignite czy Municipal Waste - Booze & Glory pojechali jako pierwszy zespół punkowy od 10 lat. Zaraz po niej formacja została zaproszona na 5 tygodni do USA na trasę z Dropkick Murphys (St Patrick Day Tour 2019) podczas której zagrała w największych i najbardziej renomowanych klubach Ameryki Północnej takich jak: House Of Blues w Orlando, Miami czy Bostonie.

Skład:

Marek - wokal, gitara (Polska)

Kahan - gitara (Polska)

Frank - perkusja (Włochy)

Chema - bas (Hiszpania)