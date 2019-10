Bukovsky jedzie "Tramwajami"

Mariusz Bukowski (Bukovsky), nastoletni głos zespołów gliwickiej sceny alternatywnej porzucił na lata śpiewanie, na rzecz poświęcenia się walce z przestępczością, a potem pomocy prawnej społeczeństwu.

W zeszłym roku namówiony do come backu oddał się na nowo swojej pasji i wspólnie z Piotrem Pawłowskim (Made In Poland, The Shipyard) przygotowali nową muzykę, osadzoną w brzmieniu lat 80-tych, ale zagraną nowocześnie i współcześnie. Współautorem tekstu do utworu "Tramwaje" jest Darek Dusza, zaś utwór wyprodukował Leszek Biolik.

Były prokurator, w krucjacie o lepszy świat.

Bukovsky: „Przed studiami - gliwicka scena alternatywna i najbardziej znany zespół, w którym grałem czyli Processs. W styczniu 2018 roku rozpocząłem współpracę z grupą 1984 (na You tube – „Biała chorągiewka” 1984&Bukowski), a pół roku później, po zakończeniu kooperacji z 1984 – zaprosił mnie do współpracy Piotr Pawłowski, który wcześniej widział ten filmik. Pojechałem do Gdańska, zrobiliśmy materiał na płytę, którą nagramy w styczniu. Mamy już gotowe demo kolejnych 5 utworów”.

"Tramwaje": https://youtu.be/pHgPUWR3lE4