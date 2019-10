Już Nie Żyjesz przedstawia "Tragedię"

Jest to album emocjonalny, osobisty, środowiskowy, ludzki, konceptualny. Beznadzieja, złudzenia, niepowodzenia, bilet w jedną stronę. Pasja, desperacja, świadome wybory i oddawanie się chwili. Samotność, miłość, samopoznanie, poszukiwanie, wieczna droga. Powierzchowne relacje, niespełnione marzenia, obowiązki. Budzik przed świtem, nocny maraton, rzeczy przemilczane, dystans, odległość, zbliżenia. Ciało obce, ziemia obiecana, dziury w głowie, wspomnienia. Och jaki piękny dramat, jaka piękna Tragedia.

Zespół powstał w 2011 roku. Członkami grupy są osoby związane z Łódzką Sceną Alternatywną (19 Wiosen, Alles, Procesor Plus, EX - US, Demolka, Afro Porno). Zadebiutowali singlem „Ty”. w nieistniejącej już legendarnej Oficynie Biedota singlem „Ty”. Następnie wydali dwa albumy: "Eskpzm" i "Nieświat". Oba utrzymane w stylistyce post punk, cold wave. Szczególnie drugi zyskał bardzo dobre opinie u recenzentów. Przywoływali nawiązania do takich zespołów jak Republika czy Madame. Zespół koncertował u boku m.in: Variete, Ukrytych Zalet Systemu, Super Girl & Romantic Boys.

Po kilkuletniej przerwie wydali trzeci album "Tragedia", którego wydawcą jest Requiem Records. Na płycie pojawili się goście z Super Girls & Romantic Boys. Produkcją płyty zajął się Kamil Łazikowski, kiedyś członek zespołu Cool Kids of Death.

"Ateny": https://youtu.be/jPpJx_gp5Uc