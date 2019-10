"Skin" od Youth Novels

Utwór to intymna opowieść o pragnieniu odwzajemnienia uczucia, ubrana w dźwięki pianina, gitary elektrycznej i syntezatorów. "Skin" to efekt współpracy z Szattem, producentem oraz członkiem zespołu Kroki. Premiera singla wraz z teledyskiem odbyła się 18 października.

Youth Novels to młody zespół z Wągrowca, który ma na swoim koncie dwa wydawnictwa - "I Used To Wreck It All EP" oraz "Chaos I Create EP", przy którym pracowali z Piotrem Maciejewskim (Muchy, Drivealone). Zagrali m.in na Open'er Festival czy Enea Spring Break, a także jako support przed Oh Wonder, Father John Misty, Seafret oraz Hooverponic.

Ania Babrakowska i Emil Nowak dali poznać się jako młodzi, zdolni artyści, którym bliskie jest brzmienie mroczne, lecz pełne emocji. Oszczędne kompozycje spod szyldu szeroko pojętej alternatywy, łączące w sobie elementy z pogranicza post-rocka i surowego, chłodnego folku, zjednały duetowi grono oddanych fanów zarówno wśród słuchaczy, jak i krytyków. Ich piosenki znalazły się w drugim sezonie serialu "Pod Powierzchnią”.

"Skin": https://youtu.be/RTw84adVLKg