Łódzki Blitzkrieg wydaje nową ep-kę i zaprasza na tournee

Działając w trybie „wojny błyskawicznej”, po reaktywacji i letnich koncertach (Castle Party i Radio Łódź), członkowie zespołu (mieszkający na stałe w USA Peter Guellard - voc, Paweł Bulski - bas i Tomek Wojciechowski – gitary, klawisze, wspomagani przez Łukasza Klausa na perkusji), zarejestrowali materiał na pierwsze po prawie trzydziestu latach nowe wydawnictwo, które postanowili zaprezentować podczas występu na festiwalu Soundedit w Łodzi 24 października.

Nagrania odbywały się w Psychotribe Studio w Pittsburghu, studio im. Debicha w Radio Łódź oraz Overtime Studio w Aleksandrowie Łódzkim. Zarejestrowano sześć utworów, stanowiących próbkę aktualnego koncertowego brzmienia zespołu, będących jednocześnie pomostem łączącym przeszłość z teraźniejszością.

Na mini-albumie „Good Times”, będącym swoistym podsumowaniem dotychczasowej działalności i jednocześnie zapowiedzią nowego albumu z premierowymi kompozycjami, znalazł się wybór utworów ważnych dla historii grupy, wytyczających zarazem brzmieniowo nowy kierunek:

1. Elevator – pierwotnie ukazał się na „Holy War”, tutaj w nowej aranżacji.

2. Puszka – hołd złożony ojcu łódzkiej sceny alternatywnej, Bogusiowi Michalonkowi, którego głos otwiera ten utwór. Muzycy tworzący Blitzkrieg grali wcześniej z Michalonkiem w zespole Cinema.

3. Good Times – utwór zarejestrowany pierwotnie na „Holy War”, nie wszedł na płytę w 1992 r., gdyż był zbyt… optymistyczny. Tutaj w całkowicie zmienionej aranżacji, wzbogaconej o niecodzienne instrumentarium (sitar, tabla) i z tekstem odnoszącym się do zagrożeń, z jakimi mierzy się współczesny świat. Piosenka została wytypowana na singiel i zilustrowana teledyskiem, dostępnym już na Youtube: https://youtu.be/lrXCkd_1dhk

4. Remarque – znana jedynie najzagorzalszym fanom grupy, jedna z pierwszych kompozycji zespołu. Koncertowe wykonanie tego utworu zostało opublikowane na podwójnym LP „Jarocin ‘88”.

5. King of the Castle – powrót do kompozycji opublikowanej pierwotnie na „Holy War”, odświeżonej specjalnie na festiwal Castle Party 2019.

6. In Cold Blood – apokaliptyczny finał, nie pozostawiający wątpliwości co do kierunku, w którym Blitzkrieg będzie kontynuował działalność.

Blitzkrieg zaprasza na koncerty:

24.10. Łódź, Wytwórnia (w ramach festiwalu Soundedit - wystąpi także grupa Moskwa)

25.10. Kraków, Studio (przed IRA)

30.10. Gdańsk, Drizzly Grizzly

02.11. Lublin, Graffiti (przed Closterkeller)

03.11. Warszawa, Proxima (przed Closterkeller)