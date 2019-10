Atom String Quartet, Vladyslav Sendecki, Olga Pasiecznik i NDR Bigband na koncercie w Warszawie

Na pierwszą część koncertu złożą się utwory z płyty „Le Jardin Oublié“ nagranej przez Vladyslava `Adzika` Sendeckiego i Atom String Quartet w 2018 roku, w tym kompozycja "My Polish Heart" napisana dla pianisty przez niemieckiego kompozytora Wolfa Kerschka.

„Jest to dla mnie bardzo szczególny utwór – mówi Vladyslav „Adzik“ Sendecki – profesor Wolf Kersch jest moim przyjacielem i „My Polish Heart“ jest owocem naszych wielu rozmów na temat „polskości“. Po raz pierwszy został on wykonany z Bigbandem NDR i NOSPR z udziałem Tomasza Stańko w 2011 roku. Cieszę się, że ponownie będę mógł go zaprezentować polskiej publiczności“.

„Le Jardin Oublié“ ("Zapomniany Ogród") to zbiór kompozycji autorstwa braci Sendeckich: Vladyslava i Stefana.

Drugą część koncertu wypełni utwór Geira Lysne „About Penderecki“, będący kolażem, osobistą interpretacją największych dzieł Krzysztofa Pendereckiego: od symfonii (m.in. VIII Symfonii „Pieśni Przemijania), przez dzieła kameralne („Miniatury na klarnet i fortepian“ czy „Strofy na sopran, głos recytujący i 10 instrumentów”), aż po solowe („Cadenza per viola solo“).

„Olga Piasiecznik znana z wybitnych interpretacji muzyki Pendereckiego błyszczy pomiędzy elektroniką, dużym brzemieniem Bigbandu, a improwizacjami Atom String Quartet, którzy wraz w solistami przenoszą tekst muzyczny w sfery improwizowanego universum, wypełnianiając go całą paletą emocji: od smutku i melancholii do euforycznej radości - mówi pianista - połącznie kunsztu aranżacyjnego Lysne z tak odległymi, zdawałoby się, światami dało niezwykle ciekawe efekty i ukazało twórczość Mistrza w nowym świetle. To fascynująca podróż wokół postaci Krzysztofa Pendereckiego – odważnego wizjonera i wybitnego artysty“.

Koncert miał swoją premierą w Elbphilharmonie w Hamburgu w listopadzie 2018 roku i spotkał się z doskonałym przyjęciem publiczności i krytyków.

Koncert odbędzie się 11 listopada w „Małej Warszawie” (ul. Otwocka 14) o godzinie 20:00. Bilety w cenie 100 zł do kupienia na: www.ticketmaster.pl

Artyści wystąpią także w: Lusławicach (9.11), Krakowie (10.11) i Szczecinie (13.11). Organizacja trasy: Cracovia Music Agency - https://cracoviamusic.net/

Władysław "Adzik" Sendecki – jeden z najwybitniejszych światowych pianistów jazzowych (uznany przez „New York Village Voice za „jednego z pięciu najlepszych pianistów na świecie“). W swojej twórczości łączy świat klasyki i jazzu. Po współzałożeniu i współliderowaniu kultowemu dziś zespołowi Extra Ball w 1978 założył grupę Sun Ship, szybko uznaną przez krytyków za jedną z czołowych formacji jazzowych w Polsce. W 1981 r. wyemigrował do Europy Zachodniej, najpierw do Szwajcarii, potem do Niemiec, gdzie mieszka do dziś. Od 1996 na stałe związany z NDR Big Band jako kompozytor oraz pianista, z którym gościł min. w Warszawie w zainicjowanym przez siebie projekcie z Bobbym McFerrinem (Sala Kongresowa 2010). Współpracował z największymi światowymi muzykami , m.in. Jaco Pastoriusem, Billym Cobhamem, Randym i Mike‘m Breckerami, Alem Jarreau, Lennym Whitem, Tomaszem Stańko, Michałem Urbaniakiem, Urszulą Dudziak. Ostatnie muzyczne projekty Sendeckiego to: „Le Jardin Oublié“ (2018) z Atom String Quartet (CD i Vinyl) oraz „Two in the Mirror“ (2019), nagrany wspólnie z perkusistą Jürgenem Spiegelem.

NDR Bigband – jeden z najlepszych europejskich jazzowych big bandów niemieckiego radia publicznego z siedzibą w Hamburgu, istniejący od 1974 roku.. Koncertuje na całym świecie z nawybitniejszymi muzykami jazzowymi, takimi jak: Wayne Shorter, Bobby McFerrin czy Al Jarreau. NDR Bigband bierze też udział w wielu specjalnych projektach artystycznych, które często wychodzą poza ramy muzyki jazzowej, takich jak: „The Theatre Of Kurt Weill”, „Aus der Kürze des Lebens” z wierszami Ernst Jandla – specjalnie napisanym przez Dietera Glawischniga - muzyka Jimiego Hendrixa czy Franka Zappy. Bigband od kilku lat z powodzeniem sięga po kompozycje polskich muzyków jazzowych. Ma na koncie sesję nagraniową dla programu radiowego NDR z polską gwiazdą jazzowej trąbki Tomaszem Stańko – „The Music of Krzysztof Komeda” czy płytę nagraną razem z Janem „Ptaszynem” Wróblewskim, pt. „Jazz from Poland“. NDR co roku zapraszany jest przez Cracovia Music Agency na koncerty w Polsce (w tym roku przypada 10. rocznica tej współpracy).

Olga Pasiecznik – jedna z najwybitniejszych polskich śpiewaczek, pochodzenia ukraińskiego (sopran); poświęca szczególną uwagę barokowym i klasycznym operom, muzyce francuskiego impresjonizmu, rosyjskim i ukraińskim pieśniom, muzyce oratoryjnej oraz kompozycjom współczesnym. Występuje repertuarze kameralnym, koncertach oratoryjnych i symfonicznych we wszystkich niemal krajach Europy, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii. Jest laureatką wielu konkursów wokalnych, m.in. Królowej Elżbiety w Brukseli (2000) oraz licznych nagród (m.in. Münchner Opernfestspiele Prize (2006) czy Paszportu Polityki (1997). Ma w dorobku ponad 50 płyt nagranych dla Dabringhaus und Grimm, Naxos, Opus 111, Harmonia Mundi.

Atom String Quartet to jeden z najbardziej intrygujących kwartetów smyczkowych na świecie, należący do grona najlepszych wykonawców jazzowych w Polsce - powstał w 2010 roku w Warszawie. Tworzą go skrzypkowie: Dawid Lubowicz i Mateusz Smoczyński, altowiolista – Michał Zaborski oraz wiolonczelista – Krzysztof Lenczowski. W jego twórczości – oprócz jazzu – słychać inspiracje polskim folklorem, muzyką z różnych regionów świata, a także muzyką współczesną i klasyczną. Zespół ma na koncie pięć autorskich płyt (ostatnia - „Penderecki“ ukazała się w sierpniu tego roku ), w tym dwie nagrodzone Fryderykami. Koncertuje na całym świecie. Kwartet współpracuje z wybitnymi artystami polskiej i światowej sceny muzycznej, takimi jak Branford Marsalis, Bobby McFerrin, Vladislav `Adzik` Sendecki, Leszek Możdżer, Jerzy Maksymiuk, Anna Maria Jopek, Natalia Kukulska, Kayah, Janusz Olejniczak, Adam Sztaba i inni.