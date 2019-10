Miłosz Wośko prezentuje „Urban Residents’ Belief”

Wydawnictwo zawiera utwory Miłosza Wośko zarejestrowane przez trzy znakomite zespoły instrumentalne : orkiestrę Aukso, Kwartet Polonika i Polish Brass Quintet. Płytę otwiera kompozycja „Dawn” („Świtanie”) na smyczki z solową partią akordeonu, wykonaną przez laureata Paszportu Polityki – Macieja Frąckiewicza. Urban dances (Tańce Miejskie) nagrane zostały przez Kwartet Polonika z gościnnym udziałem Emilii Sitarz (fortepian) i Huberta Zemlera (perkusja). Jest to inspirowana minimalizmem „akustyczna suita industrialna” opisująca bieg życia jednostki w przeobrażonym przez człowieka, zurbanizowanym, zbiurokratyzowanym świecie - gdzie rytm dnia determinują procesy, które pozbawiają samodzielności, a każdy może być „wykonany”, bądź „przemieszczany” i nawet „ucieczka” ma swoje zaplanowane miejsce i czas. Napisane na zamówienie Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie „Five discussions on difficult topics” („Pięć rozmów na trudne tematy”) to propozycja na kwintet dęty. Tytułowe „tematy” to rozmowy o uczuciach i emocjach zestawionych w kontekstach, z którymi się nie kojarzą - „wrażliwość” i „korporacja” „młodość” i „wieczność” , „patriotyzm” i „przypatrywanie się”. Dysponujące ogromnymi możliwościami dynamicznymi i barwowymi instrumenty blaszane pozwalają przedstawić te kontrasty w sposób bardzo wyrazisty.

Miłosz Wośko

Kompozytor, pianista, aranżer, producent muzyczny, muzyk grający na instrumentach klawiszowych.

W sezonie artystycznym 2014/2015 kompozytor – rezydent Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie , gdzie zaprezentowane zostały m.in. utwory: „Relacje” na akordeon solo i orkiestrę symfoniczną , suita „Pogoda” na skład orkiestrowy typu sinfonietta oraz „Pięć rozmów na trudne tematy” na kwintet dęty blaszany. Współpracował z wieloma wykonawcami jako aranżer orkiestry, m.in. w 2014 opracował na orkiestrę utwory zespołu SBB wykonane podczas koncertu SBB Reunion na festiwalu „Jazz nad odrą” we Wrocławiu. W tej roli pracował również m.in. przy płytach Andrzeja Smolika - „3” i „4” , oraz Lory Szafran - „Sekrety Życia według Leonarda Cohena”. Był producentem muzycznym tego nagrodzonego złotą płytą albumu jak również i kolejnego wydawnictwa wokalistki - „Nad Ranem” . Współprodukował debiut Meli Koteluk - „Spadochron”, który przyniósł artystce dwie statuetki „Fryderyk”oraz płytę Leskiego „Splot” (nominowaną do tej nagrody jako debiut roku). Pracował również m.in. z Miką Urbaniak, Rykardą Parasol, Markiem Dyjakiem, oraz zespołem Afro Kolektyw. W 2015 roku wraz z Anną Gadt założył zespół Nash , z którym nagrał płytę łączącą formę piosenek spod znaku singer-songwriter z brzmieniem dętych instrumentów orkiestrowych. Nagrywa też gościnnie dla innych artystów, jego fortepian można usłyszeć np. na płycie „Małomiasteczkowy” Dawida Podsiadło.

Podczas ostatnich trzech edycji był kierownikiem muzycznym gali zakończenia festiwalu debiutów filmowych „Młodzi i film”, gdzie przygotowywał koncerty z muzyką filmową. Aranżował m.in. utwory Krzysztofa Komedy na fortepian i kwartet smyczkowy (Atom String Quartet) dla pianisty Janusza Olejniczaka oraz utwory Józefa Skrzeka na potrzeby widowiska „63 dni gniewu” z okazji obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego, również kompozycje tego twórcy na chór zespołu „Śląsk” w 2019 roku. W 2017 roku opracował pieśni Powstań Śląskich wykonane przez orkiestrę i solistów w siedzibie NOSPR W grudniu 2018 aranżował, komponował i pokierował koncertem Herbert 3.0. nagrywanym i emitowanym na antenie radiowej Trójki , gdzie wystąpili m.in. Justyna Święs, Król, Abradab, Krzysztof Zalewski, w 2019 roku był kierownikiem muzycznym i prowadził orkiestrę podczas pierwszej części koncertu „Wyrwani życiu” , który miał miejsce na terenie Muzeum Śląskiego.

Zajmuje się również tworzeniem muzyki do filmów animowanych, dokumentalnych i krótkometrażowych, a także form radiowych, m.in. do seriali radiowych „Miasto – Archipelag” i „Fajrant” prezentowanych na antenie radiowej Trójki. Współdziałał z wieloma wykonawcami muzyki alternatywnej, zarówno jako aranżer, konsultant muzyczny , jak i pianista i realizator dźwięku. W 2011 współpracował przy powstającym na zlecenie Narodowego Instytutu Audiowizualnego cyklu programów „Szkolna Muzykoteka”, a w 2018 zaaranżował dwa utwory na płytę „Grajkowie Przyszłości” Czesława Mozila prezentującą różne zespoły złożone z uczniów szkół muzycznych.