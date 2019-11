ProForma wyda „Pastorałki i Karnawałki”

Od początku istnienia zespołu ProForma stałe miejsce w jego repertuarze zajmują kolędy i pastorałki. Co roku w okolicy świąt Bożego Narodzenia grupa eksploruje kierunki wytyczone przez klasyków wokalistyki wielogłosowej: Singers Unlimited, The New York Voices, czy Novi Singers. Sięgając po tradycyjne melodie bożonarodzeniowe, muzycy ProForma z samolubną przyjemnością obserwują jak zachowują się one w nowożytnym środowisku stylistycznym: muzyki latynoamerykańskiej, gospel, fusion, czy jazzu, z ich nietradycyjną rytmiką, pulsacją i harmonią.

ProForma: "Płyta „Pastorałki i karnawałki” jest rodzajem podsumowania naszych muzycznych doświadczeń z tym radosnym okresem rodzinnego świętowania. Inspirację czerpiemy zarówno z opromienionych chwałą klasyków kolędowych, jak ze skromnych kantyczek, zanotowanych w starych śpiewnikach. Ciesząc się tymi utworami na swój sposób – czasami przekornie, a czasem ze szczerym wzruszeniem – chylimy czoła przed kunsztem Gene Puerlinga, który ustanowił mistrzowski wzorzec aranżacji wokalnej i oczarowani przysłuchujemy się arabeskowym, ulotnym frazom Leszka Możdżera, meandrującym między naszymi głosami.

Na deser, zwabieni niegasnącą urodą twórczości Starych Mistrzów, sięgamy po utwory świeckie o tematyce zimowej: z teki Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory oraz Czesława Niemena. Zasługują one na odświeżenie w każdym sezonie grzewczym, choćby po to by pamiętać, ile radości można czerpać z prawdziwego śniegu i mrozu, gdyby tylko zechciały nas swą obecnością obdarzyć. Polecamy także, zaczerpnięty z legendarnego magazynu radiowej Trójki „60 minut na godzinę” swoisty obrazek obyczajowy, nakreślony ongiś przez kabaretowy zespół B-Complex. Prezentujemy go jako osobliwe świadectwo czasów siermiężnych i słusznie minionych, choć opisane w nim sytuacje ilustrują mimochodem niepokojąco trwały archetyp świątecznego obyczaju nad Wisłą".

Zespół ProForma działa od roku 2000 i koncertował już przeszło 500 razy w Polsce i za granicą (Europa, Azja i Ameryka Południowa). Wokaliści pod kierunkiem Marcina Wawruka w krótkim czasie osiągnęli status jednego z czołowych polskich zespołów chóralnych, dzięki stylowym interpretacjom pełnym ekspresji i radości muzykowania oraz starannie dobranemu repertuarowi, w którym obok dzieł kompozytorów dawnych i współczesnych, ważne miejsce zajmują polskie piosenki poetyckie, kolędy i pastorałki w autorskich opracowaniach szefa zespołu. Zespół ProForma jest laureatem kilkudziesięciu nagród krajowych i międzynarodowych konkursów chóralnych (m. in. najcenniejszego trofeum polskiej chóralistyki: „Złotej Lutni” Ogólnopolskiego Turnieju Chóralnego LEGNICA CANTAT), a jako finalista międzynarodowego konkursu radiowego „Let the Peoples Sing” (Londyn 2003, 3-cia nagroda), pojawił się na antenie radiofonii całego świata.

ProForma koncertuje i nagrywa z gwiazdami polskiej piosenki i jazzu oraz z orkiestrami kameralnymi i symfonicznymi; współpracował z Polskim Radiem, a także z innymi profesjonalnymi instytucjami kultury w kraju i za granicą. Zespół brał udział w wielu festiwalach muzycznych oraz w realizacjach telewizyjnych, radiowych i teatralnych. Wyjątkowe miejsce w historii zespołu zajmuje współpraca z legendarnym wokalistą Bobby McFerrinem podczas koncertów promujących jego płytę VOCAbuLarieS (2010). Owocem tego spotkania są improwizacje wielogłosowe w unikalnej technice CircleSong, praktykowane przez zespół ProForma na koncertach.

"Północ Już Była": https://youtu.be/p-t6RT2oP4M