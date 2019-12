Gorgonzolla jedzie "Czołgami"

Po wydaniu albumu 'Konsumpcja', który ukazał się w październiku 2019, zespół Gorgonzolla ruszył w Polskę z koncertami. Promując nowe wydawnictwo, grupa nie zapomniała o kolejnym klipie. Tym razem do sieci trafia obraz do numeru 'Czołgi', o którym zespół mówi krótko:

Jest to prosty i bardzo wymowny klip, który w pewien sposób ukazuje sen podmiotu lirycznego. To nie jest numer o wojnie, a o strachu, który towarzyszy przy obserwacji tego, co dzieje się na świecie.

Pomysł na klip, wyszedł od wokalisty zespołu - Dominika Pajewskiego, który zajął się także montażem obrazu.

"Czołgi": https://www.youtube.com/watch?v=UVND9CMSSa8

Zespół Gorgonzolla rozpoczął swoją koncertową drogę w 2013 roku. W krótkim czasie, grupie udało się zagrać koncerty w całej Polsce, jednocześnie towarzysząc na scenie takim zespołom jak: Nocny Kochanek, Kabanos, Luxtorpeda, KSU, Łydka Grubasa i Closterkeller oraz występując na 22. Przystanku Woodstock i 25. Pol’and’Rock Festival. Grupa ma na swoim koncie dwa albumy – 'Eksploatowani' i 'Konsumpcja'. Na drugim krążku zespołu znalazło się 12 premierowych kompozycji, w tym jedna z gościnnym udziałem Zenka Kupatasy z zespołu Kabanos.