"Chemiczna" Barbórka w warszawskich Hybrydach

Po 4 latach przerwy zespół Chemia zapowiada wydanie nowego krążka i rusza w międzynarodową trasę z jednym koncertem w Polsce. Trasa obejmuje koncerty i festiwale między innymi w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Ukrainie. Na koncertach będzie można usłyszeć utwory z najnowszej płyty, która pojawi się wiosną 2020.



Nazwa trasy "Modern Times" to również tytuł pierwszego singla, który będzie miał swoją premierę zimą 2020.

Chemia w swoim dorobku ma 3 płyty, wiele tras krajowych i zagranicznych, supporty przed największymi gwiazdami miedzy innymi Deep Purple, Metallica, Guns'n'Roses oraz wiele nagród, czy najwyższych notowań singli w rozgłośniach rockowych.



Po powrocie do składu frontmana Łukasza Drapały, zespół przeszedł kilka zmian w składzie – do grupy dołączył Maciek „Papay” Papalski na gitarze oraz wirtuoz gitary basowej Błażej Chochorowski. Nowa twarz i brzmienie zespołu pojawiło się najpierw na Woodstock Ukraine Festival, w wyniku czego nagrano nową wersję utworu Hero w języku ukraińskim. Ponad 100 stacji radiowych na Ukrainie zagrało ten utwór w dniu jego premiery. W efekcie Chemia nagrała już trzy utwory w języku ukraińskim i prezentuje je jako gość specjalny trasy Hello zespołu Antytila, jednej z największych gwiazd rockowej sceny Ukrainy.



"Chemia" znów jest między nami - mówi Wojtek Balczun, lider i założyciel zespołu - Naszym celem - podobnie jak w przypadku najlepszych alchemików - jest próba stworzenia czegoś innego, nowego i wyjątkowego".

"She": https://www.youtube.com/watch?v=tIhdZSpsuVM

Skład zespołu

Łukasz „Luke” Drapała - wokal

Wojtek „W” Balczun - gitara

Maciek „Papay” Papalski - gitara

Błażej Chochorowski - bas

Adam Kram - perkusja