Kontaur zapowiada drugą ep-kę

Najnowsze wydawnictwo “Fragile Bonds” EP zawiera cztery premierowe utwory I jest kontynuacją muzycznej podróży projektu Kontaur, która została zapoczątkowana w lipcu 2019 debiutancką EPką “Read the Light”. Tak jak poprzednie wydawnictwo, EPka “Fragile Bonds” jest mocno zakorzeniona muzycznie w stylu elektro oraz indie pop, ale słychać na niej również echa muzyki lat osiemdziesiątych jak Depeche Mode, New Order czy Cocteau Twins.

Konrad Niedojadło, który kryje się pod nazwą Kontaur jest odpowiedzialny za muzykę I teksty oraz za produkcję tego wydawnictwa, a wokalistka Julia Mika zaśpiewała na trzech utworach. Ostatni utwór to kompozycja instrumentalna inspirowana nieco muzyką ambient.

W warstwie lirycznej “Fragile Bonds” porusza temat związków między dwojgiem ludzi, a konkretniej jest opisem ich ciemnych i kruchych aspektów. Na wydawnictwie dominują elektroniczne brzmienia, ale nie zabrakło tam również dźwięków gitary i fortepianu.

Ze oprawę graficzną wydawnictwa odpowiedzialny jest ceniony polski artysta Bartek Bałut, a jego abstrakcyjne prace zdobią obie EPki Kontaur.

Kontaur to Konrad Niedojadło, muzyk i producent muzyczny pochodzący z Tarnowa a mieszkający i tworzący na Śląsku. Muzyka którą tworzy Kontaur to mieszanka nowoczesnych brzmień elektronicznych oraz dźwięków lat osiemdziesiątych inspirowanych zespołami Depeche Mode, New Order, The Cure. Dodatkowo całość okraszona jest elementami muzyki ambient. Kontaur współpracuje z wokalistką Julią Miką, która odpowiedzialna jest za wokal w większości utworów z dwóch pierwszych wydawnictw EP.

"Paramount" (feat. Julia Mika): https://youtu.be/jtkX-c2V6qU

"A Northern Trail": https://youtu.be/fXRQfIhgUZI