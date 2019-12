Marcin Pająk zapowiada oficjalną premierę drugiej płyty

Marcin Pająk w wieku lat rozpoczął muzyczną edukację w lokalnej szkółce Yamaha w Skarżysku-Kamiennej. Grał na gitarze w kilku projektach - m.in. w heavy metalowym zespole Stone Heads, po czym w roku 2004 wyjechał do Londynu, gdzie wraz z perkusistą Tomaszem Faustusem założył nowy projekt Out of Heaven.

Tuż po nagraniu materiału na pierwsza płytę, zespól nieoczekiwanie rozpadł się i Marcin dołączył do grupy Schist, która w 2009 roku nagrała płytę zatytułowaną Tribulation. W 2011 roku, kiedy Schist zawiesił swoja działalność. Marcin dołączył wówczas do reaktywowanego w Londynie znanego wcześniej w Polsce zespołu Thetragon oraz rozpoczął swój solowy projekt o nazwie Marcin Pajak.

"Foreseen": https://youtu.be/6CAo78Nb9PQ

Marcin Pająk: „Muzyką zaraził mnie mój starszy brat, który namiętnie godzinami słuchał Pink Floyd. Na początku były to tylko zwykłe piosenki I od czasu do czasu jakieś piski, które po jakimś czasie przerodziły się w piękna muzykę, która zaczęła zabierać mnie w inne wymiary. Z czasem odkryłem tez nowe gatunki muzyczne, które miały całkowicie inne przesłanie i co innego do zaoferowania. Moimi największymi inspiracjami były takie zespoły jak Metallica, Iron Maiden, Slayer, Sepultura czy Pantera oraz wiele innych, aczkolwiek to w muzyce Pink Floyd znalazłem coś tak wyjątkowego, co zostało mi do dziś.

Zainspirowany twórczością Stevena Wilsona, zacząłem interesować się rejestracją i miksowaniem muzyki. Rozpocząłem nagrywać pierwsze proste utwory i eksperymentować z dźwiękami. W międzyczasie w moim życiu pojawiły się nowe muzyczne odkrycia: King Crimson, Opeth, Dream Theater, Riverside, Porcupine Tree czy Dead Can Dance, dzięki którym poznałem nowe oblicze muzyki.

Muzyka progresywna zrobiła na mnie tak niesamowite wrażenie, iż postanowiłem spróbować swoich własnych sil i założyłem solowy projekt o nazwie Marcin Pajak. Nieco później poznałem Wojtka "Świerszcza" Wojtyczka, który szukał akurat gitarzysty do zespołu Thetragon. Po kilku miesiącach przygotowywania materiału, gościnie zaśpiewał na naszym koncercie El Gordo Murkin, który uwiódł mnie swoim profesjonalizmem, umiejętnościami i osobowością. Kiedy zapytałem go, czy nie miałby ochoty nagrać wokal do moich nowych utworów, natychmiast odpowiedział, że uczyni to z przyjemnością. Nagraliśmy kilka kolejnych utworów, aż skompletowaliśmy materiał na całą płytę, która została nazwana Who I am.

Tuż po nagraniu “Who I am” zacząłem prace nad kolejnym albumem, na którym znalazły się utwory nie tylko opowiadające o przytłaczających nas problemach współczesnego życia (“Sen”, “Everytime We Seek The Truth”), ale zawierające także pozytywne przemyślenia ukazane w utworze “Other Side”, w którym główny bohater odnajduje rozwiązanie swoich wszystkich problemów. Płyta “Other Side” została nagrana w 2018 roku i znalazło się na niej dziewięć utworów, ale podobnie jak poprzedni album „Who I Am” nie została wydana aż do roku 2019”.

Przy okazji wydania płyty “Other Side” będziemy też zapoznać się z reedycją płyty “Who I am” z 2014 roku, która dotąd jeszcze nigdy wcześniej nie miała szansy dotrzeć do szerszej publiczności.