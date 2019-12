Gitarzysta Michał Szczerbiec zapowiedział nowy projekt

Materiał znajdujący się na EP-ce to 5 instrumentalnych utworów w klimacie tzw. muzyki ciszy. Mieszanka różnych gatunków muzycznych od folku po jazz, głęboko osadzona w klimatach muzyki przestrzennej i filmowej. Muzyka instrumentalna to powrót do początków kariery muzycznej Michała kiedy wzorował się na takich zespołach jak The Shadows, The Ventures, Mike Oldfield czy nawet Jean Michel Jarre. W utworze "Raindrops & Snowflakes" usłyszymy także pianistę Jacka Prokopowicza, zaś w "Sleepless" i "The Chance" wiolonczelistkę Agnieszkę Markanicz.

"The Chance": https://www.youtube.com/watch?v=7guvth1Qn6M

Docelowo na długogrającej płycie, obok utworów instrumentalnych, pojawią się także piosenki z tekstem w stylistyce poezji śpiewanej oraz lekko bluesujące tematy.

Chociaż muzyka zawarta na płycie jest autorstwa Michała, to współtworzy cały projekt z Arkiem Osenkowskim - muzykiem z wieloletnim stażem mający na koncie kilka płyt oraz koncerty w kraju i za granicą. W latach ’90 zespół Funktet, pierwsza płyta. Przez kolejne lata współpracował z różnymi zespołami bluesowymi, między innymi z Magdą Piskorczyk (autorska płyta z udziałem Michała Urbaniaka, płyta LIVE w Radiu Gdańsk), płyta Live w Radiu dla Ciebie z Lesterem Kidsonem. Współpracował z zespołem Stare Dobre Małżeństwo, z którym zagrał kilkadziesiąt koncertów promujących płytę „Jednoczas”.