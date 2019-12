Mordorsi z nową wersją własnej świątecznej piosenki

Mordorsi: "Jest to remake naszej inicjatywy sprzed 2 lat. Wtedy nagraliśmy ten utwór spontanicznie, w słabej jakości, ale sam pomysł bardzo się ludziom spodobał i dostaliśmy prośby o to, żeby to nagrać w wersji studyjnej".

"Wszystko czego chcę na Święta to wszystko": https://youtu.be/H3G3gosOKqE

Geneza nazwy Mordorsów wzięła się od Mordoru czyli warszawskiego zagłębia biurowego. Pierwsze piosenki zespołu nawiązywały do tematyki korporacyjnej, a inspiracją do stworzenia projektu był pomysł na wyśmianie “korpogadki” jako zapożyczonych meetingów, deadline'ów namiętnie nadużywanych w codziennym życiu zawodowym. Pomysłodawcami byli: gitarzysta Paweł Warchoł i wokalista Mike Majer, do których po krótkim czasie dołączył Hubert Mikulicz, dodając cajon, gitarę i harmonijkę. W 2017 roku Mordorsi przypadkowo poznali australijskiego saksofonistę Jaimiego Gibsona, który zaproponował spontaniczny występ na scenie Klubu Harenda. Dalsze zdarzenia sprawiły, że przeniósł się on do Polski i dołączył do zespołu. W 2018 roku dołączył również Mikołaj Kaniewski, który uzupełnił muzykę brzmieniem gitary basowej.

Zespół w swojej twórczości, poza korpotwórczością, nawiązuje również do wartości uniwersalnych, często delikatnie wyśmiewając zaobserwowaną rzeczywistość.

Mordorsi stworzyli wiele autorskich piosenek oraz własnych aranżacji coverów. Znakiem rozpoznawczym są: akustyczne brzmienie gitar w połączeniu z melodyjną linią saksofonu, harmonijki i wokalu.