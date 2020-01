Inside Again zapowiada debiutancką płytę

Inside Again to warszawski zespół złożony z doświadczonych muzyków udzielających się w przeszłości w takich grupach jak Annalist, Soulburners, Mothernight, Ił-62, Benedek czy Experience. „Nightmode” to konglomerat elementów metalu, rocka, elektroniki i brzmień instrumentów etnicznych obrazujący szaloną podróż przez noc zamkniętą w 9 kompozycjach.

Całość opatrzona oprawą graficzną nawiązującą do poszczególnych utworów i tworzącą spójny obraz z muzyką i tekstami opisującymi cały wachlarz emocji i zdarzeń, których można doświadczyć między zachodem a wschodem słońca.

"And when sun is ready to fall and all of your daydreams are fading.

Turn yourself into nightmode"

Tracklista wydawnictwa „Nightmode” przedstawia się następująco: