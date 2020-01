Łysa Góra nagrała cover hitu z serialu "Wiedźmin"

Autorami kompozycji są Sonya Belousova oraz Giona Ostinelli, a w filmie utwór wykonuje Jaskier grany przez Joeya Bateya. Co skłoniło Łysą Górę do interpretacji serialowego hitu muzycznego?

"Toss A Coin To Your Witcher": https://youtu.be/ohrXQzxReh0

Otóż członkowie zespołu znaleźli nić porozumienia pomiędzy ludowo-baśniowym światem, z którego czerpią inspirację do swej twórczości, a klasyką fantasy, jaką jest całe uniwersum Wiedźmina. Ekranizacja kultowej prozy Sapkowskiego przez Netfixa okazała się być doskonałą okolicznością do wtrącenia swojego „grosza dla Wiedźmina” od Łysej Góry. W końcu, skoro interpretować można na ekranie, to czemu też nie za pomocą muzyki. I tak właśnie zrodziła się idea heavy-folkowej aranżacji „Toss a coin […]”. Zespół nie ukrywa, że ma również nadzieję na dotarcie do słuchaczy zza granicy, a dzięki swojemu nagraniu nakłoni ościennych oraz bardziej odległych geograficznie fanów fantasy do zainteresowania się naszą rodzimą, słowiańską muzyką i kulturą.

Wisienką na muzycznym torcie dla Geralta z Rivii jest animacja stworzona specjalnie na tę okazję przez Piotra Waszaka z pracowni Orikpio.