Michał Wrzos przedstawia "Odpowiedzi"

Artysta tak mówi o utworze „Odpowiedzi”:

"Odpowiedzi" - to tytuł mojego najnowszego singla. Zimowe wieczory to dla mnie czas refleksji i rozliczeń. Jestem wtedy, bardziej niż zwykle, boleśnie świadomy ilu z planowanych rzeczy nie zrobiłem i nie potrafiłem dokończyć. Przecież nie ma nic gorszego niż nieustanne odkładanie realizacji własnych marzeń, a ja umyślnie to robiłem. W utworze "Odpowiedzi" śpiewam o walce z samym sobą i o stanie zawieszenia w którym się znalazłem. Pomimo mrocznego klimatu nie jest to utwór depresyjny - chociaż przekornie, za poradą przyjaciela wybrałem na dzień premiery 20 stycznia - podobno najbardziej depresyjny dzień w roku (Blue Monday). - śmiech.

Czułem radość i ulgę gdy zakończyłem pracę nad tekstem, bo w końcu znalazłem sposób aby nazwać swojego demona i nadać mu kształt. Może teraz uda mi się go pokonać? Wiem, że od wydania debiutanckiego singla "Broń" (https://www.youtube.com/watch?v=GNmPj7uSj6w) w listopadzie 2017 minęło bardzo dużo czasu. Pojawiłem się na festiwalu Spring Break w Poznaniu (2018) i zająłem się zbieraniem materiału na płytę. W tym samym czasie pracowałem jako tour manager zespołu Pawła Domagały czerpiąc przy tym ogromną inspirację muzyczną i doświadczenie. Będąc w podróży (ponad 100 koncertów) przesłuchiwałem swoje szkice, robiłem poprawki tekstów i zwiedziłem chyba wszystkie sceny, na których również chciałbym kiedyś zagrać”.

"Odpowiedzi": https://youtu.be/5Hr8riOnX-Y

Teledysk do utworu zrealizowała Natalia Wrzosińska - agencja artystyczna Mysia Nora. Światło: Zuzanna Kłosińska.

Zdjęcia do klipu odbyły się w nocy na ulicy Kubusia Puchatka w Warszawie. Miks i mastering utworu wykonał Tomasz Morzydusza. Muzyka i słowa: Michał Wrzos

Michał Wrzosiński o swojej działalności jako producent muzyczny:

„Swoją przygodę z cyfrowym miksem rozpocząłem w 2008 roku, a od 2013 roku systematycznie udzielam się jako producent muzyczny i posiadam portfolio wydawnicze.

Nagrody: Złota Płyta ZPAV za singiel Sylwia Lipka – “Zapomnieć Chcę” (2016)

Moje wybrane produkcje i realizacje wymienione chronologicznie:

Zagi – „UKE” (2013) jako współproducent muzyczny krążka. Singiel „Być” promujący ten album przez 12 tygodni utrzymywał się w top 3 Listy Przebojów z Charakterem w radio RDC.

Sylwia Lipka – “Szklany Sen” (2016) – Krajowy debiut na 2 miejscu listy OLIS – kompozycja utworu “Zapomnieć Chcę” – nagrodzonego Złotą Płytą przez ZPAV oraz tekst utworu “Puzzle Dwa“. (wyd. MyMusic)

Michał Wrzos – “Broń” (2017) produkcja, realizacja i wykonanie własnego singla (wyd. Warner Music Polska)

Suzia – EP “Nie dzieje się nic” (2017/2018) – Realizacja, produkcja muzyczna, miks i mastering albumu składającego się z pięciu utworów. Pierwszy singiel pt. “Wynocha” trafił na playlistę Polskie Radio Czwórka (wyd. Agora)

Zagi – EP “Drapacz Chmur” (2018) – współprodukcja utworów “Drapacz Chmur” z premierą w Radio MUZO.FM, “Rekonsenans”, “Korzeniami”, “Siano” (wyd. Warner Music Polska)

Bartek Kaszuba – “My” – kompozycja linii melodycznej i tekstu. Singiel promujący debiutancki album Bartka (wyd. MyMusic). Premiera utworu miała miejsce w rozgłośni Eska.

Pełne portfolio na stronie www.michalwrzosinski.pl.