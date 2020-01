Posłuchaj "Głosu" Oready

Wokalistka zespołu OREADA, Kasia Biesaga: „Z pozoru „Głos” może się wydawać zwyczajną historią dziewczyny, która po prostu nie chciała małżeństwa, gdyż umiłowała wolność w każdym tego słowa znaczeniu. Jednak dla mnie utwór ten jest swojego rodzaju protest songiem – myślę, że każdy, kto czuje jakąkolwiek presję wywieraną przez rodzinę, przyjaciół, grupy społeczne czy partie polityczne, może się utożsamić z bohaterką piosenki. Utwór ten napisałam pod wpływem przeróżnych bodźców, które miały za zadanie wskazać mi jedyną słuszną drogę życiową, pokazać, że mam żyć tak, jak ktoś tego ode mnie wymaga, nie wychylać się przed szereg. A co, jeśli mój wewnętrzny głos podpowiada mi, że radość odnajduję w sytuacjach komuś totalnie nieznanych? Dlaczego mam zadowalać wszystkich ludzi wokół, jednocześnie nie będąc szczęśliwą? „Głos” ma skłaniać do refleksji na temat szacunku i tolerancji do drugiego człowieka, nawet tego, którego zachowania nie rozumiemy. Każdy ma swoją historię, a życia nikt za nas nie przeżyje, więc nie oceniajmy siebie nawzajem, jeśli nie znamy prawdy. Kochajmy siebie nawzajem i szanujmy swoje wewnętrzne głosy!”

Klip "Głos": https://youtu.be/Sa2rBwgSmkc

„Praca podczas naszego pierwszego teledysku była niezwykłą przyjemnością. To cudowne, że bezinteresownie pomogło nam wielu ludzi, którzy chcieli poświęcić nam swój cenny czas. Podczas sceny koncertowej na planie było około 50 osób! Mam nadzieję, że z klipu płynie pozytywna energia, szczerość i naturalność. Co ciekawe, był to nasz pierwszy teledysk, a stresujących sytuacji praktycznie nie zanotowaliśmy, bo otoczyliśmy się ludźmi, którym zaufaliśmy i wiedzieliśmy, że z taką ekipą nie ma rzeczy niemożliwych. Jesteśmy pełni wdzięczności!”.

Niebawem grupa ogłosi wiosenną trasę koncertową promującą album, którego premierę zaplanowano na marzec 2020 roku.

OREADA pochodzi ze wsi pod Łodzią i gra FolkOFF. Jej autorskie kompozycje i teksty inspirowane są przyrodą, kulturą ludową, naturą człowieka i miłością – do wolności i do ludzi. Zespół powstał w 2016 roku i zagrał blisko 100 koncertów – wystąpił m.in. na Festivalu v ulicich w czeskiej Ostrawie, Slot Art Festival w Lubiążu, Soundedit Festival w Łodzi, w Studiu Koncertowym Radia Gdańsk czy Muzycznym Studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej.