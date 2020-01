Krůk zapowiada debiutancki album

Utwór opowiada historię przemocy i strachu, a do teledysku wykorzystano animację inspirowaną niepokojącymi pracami dzieci. Krůk zaprasza do wielokrotnego odtańczenia ognia, jako triumfu nad oprawcami.

"ogień": https://youtu.be/9ttXi0UBknI

Krůk to cztery osoby: Łukasz Warzyński (gitara basowa, sample), Daniel Staszyński (gitara elektryczna), Michał Cieślukowski (perkusja, pad perkusyjny) oraz Kamila Janiak czyli Daisy Kowalsky – poetka i wokalistka odpowiedzialna w zespole za teksty, śpiew i klątwy.

Muzyka zespołu Krůk to nowatorski, jak na polską scenę muzyczną, projekt łączący motywy słowiańskie, plemienne z nowoczesnym post-rockiem oraz elektroniką z okolic IDM. Nie jest to typowa muzyka z pogranicza folku i rocka, zespół nie udaje też, że gra muzykę staropolską czy starodawną, nie odtwarza przeszłości. Krůk się nią inspiruje i przy pomocy nowoczesnych środków tworzy, jak sam określa, "miejską muzykę ludzi i ziemi". To muzyka momentami zimna, jak rozmarzająca po mrozach ziemia, a czasem pobudza do szalonego tańca, jest gorąca, jak topiący się na osiedlach z wielkiej płyty asfalt.



Od 2018 Krůk regularnie koncertuje w klubach, domach kultury, a także gra na festiwalach i koncertach plenerowych. W czerwcu 2018 zespół wydał swoją pierwszą EP-kę o nazwie „Krůk”. Na początku roku 2019 ukazał się singiel „zanim powiem” wraz z 3 remiksami, a już w pierwszy dzień wiosny, 20 marca, odbędzie się premiera pierwszego albumu zespołu - „Nibykwiaty”.