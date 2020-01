Pierwszy singel z nowej płyty warszawskiego Inside Again

Inside Again to warszawski zespół złożony z doświadczonych muzyków udzielających się w przeszłości w takich grupach jak Annalist, Soulburners, Mothernight, Ił-62, Benedek czy Experience. „Nightmode” to konglomerat elementów metalu, rocka, elektroniki i brzmień instrumentów etnicznych obrazujący szaloną podróż przez noc zamkniętą w 9 kompozycjach.

Całość opatrzona oprawą graficzną nawiązującą do poszczególnych utworów i tworzącą spójny obraz z muzyką i tekstami opisującymi cały wachlarz emocji i zdarzeń, których można doświadczyć między zachodem a wschodem słońca.

"Wired Heart": https://youtu.be/d6dln1Ftd00

Łukasz Naumowicz, gitarzysta i współzałożyciel Inside Again tak mówi o nowym wydawnictwie:

„Z dumą i niekłamaną radością przedstawiamy pierwszy z obrazków które są zapowiedzią naszego nowego wydawnictwa pt. „Nightmode”. W najbliższych tygodniach poprzedzających premierę płyty pokażemy kolejne klipy, a każdy z nich będzie odmienny zarówno w warstwie wizualnej jak i muzycznej. Płyta została nagrana i wyprodukowana w warszawskim studio EFEKTURA przez basistę Krisa Wawrzaka i Piotra Boguckiego. Warstwą graficzną albumu zajął się Artur Szolc nasz perkusista. Utwór „Wired Heart” jest jedną z dziewięciu opowieści o tym co może się przydarzyć nocą, tą najbardziej klimatyczną w warstwie muzycznej i jednocześnie ściśle nawiązująca do oprawy graficznej albumu. Korzystając z okazji dziękujemy wszystkim którzy brali udział w tworzeniu niniejszego lyric video, w szczególności ekipie efektura studio”.

Perkusista zespołu, Artur Szolc dodaje:

„Muzyka zawarta na albumie to nastrojowy klimatyczny rock podany w różnych tempach, metrach i harmoniach ocierających się o brzmienia gotyckie, artrockowe, darkelectro oraz nawet metalowe. Prawdziwa uczta dla tzw. klimaciarzy”

Tracklista wydawnictwa „Nightmode” przedstawia się następująco: