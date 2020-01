Jemelo pokazał "Kły"

Muzyka Jemelo to szeroko rozumiany rock alternatywny, często inspirowany muzyką lat 90-tych, a zwłaszcza falą tzw. grunge-rocka.

Specyficzna melodyka i energia muzyki tamtych czasów przefiltrowana przez własne emocje, wzbogacona przez bardziej współczesne i poza rockowe, a nawet poza muzyczne inspiracje, to składniki jej brzmienia.

"Kły": https://youtu.be/BmhsG3SsgfE

Ważną częścią muzyki Jemelo są teksty, w większości napisane w języku polskim. Ich tematyka w dużej mierze jest pełnym refleksji, zapisem pewnych zdarzeń lub aktualnego stanu ducha autora. Równie często jest to też obserwacja, reakcja czy nawet komentarz do relacje międzyludzkich, zarówno tych intymnych jak i społecznych, zwłaszcza w kontekście niepokojących zmian i zjawisk na świecie.

Dotychczas Jemelo występował najczęściej w formule tak zwanych akustycznych solo-actów, czasem z gościnnym udziałem zaprzyjaźnionych muzyków. Z początkiem roku opublikował pierwszego studyjnego singla, nagranego w pełnej aranżacji, z innymi muzykami. Skład koncertowy jest już w trakcie formowania, by wkrótce móc ruszyć z występami w takiej właśnie formule.

Singiel "Kły" to niewątpliwie pierwszy zwiastun płyty Jemelo, i choć termin jej wydania nie jest jeszcze znany, to piosenki na nią są już w większości napisane, a zwiastuny w postaci kolejnych singli będą się co jakiś czas pojawiać.

Jak podaje Jemelo: "W warstwie lirycznej "Kły", to "status mojego ja". Z jednej strony to deklaracja dojrzałości, a z drugiej wciąż niezaspokojonego młodzieńczego apetytu na życie."