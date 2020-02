Komety jadą do Trójmiasta

Oto, co o utworze powiedział lider Komet - Lesław: „Ta piosenka jest dowodem miłości do Trójzębu Neptuna - Gdańska, Sopotu i Gdyni. W teledysku wsiadamy do magicznego pociągu, w którym zmieniamy się w nastolatków wyruszających na swój pierwszy podbój Trojmiasta.”

Komety, uznawane za jeden z najważniejszych zespołów alternatywnych XXI wieku, to warszawski zespół uformowany przez Lesława (gitara, wokal, muzyka, słowa) w roku 2002. Komety nagrały siedem płyt studyjnych i dwie koncertowe.

Ich twórczość zjednała im fanów nie tylko w kraju, ale i za granicą. Zespół koncertował m.in. w Anglii, Szwecji, Niemczech i Meksyku, gdzie ukazał się anglojęzyczny album zawierający ich największe przeboje.

Pomimo kilkukrotnych zmian w składzie, nieodmiennie centralnym punktem, a zarazem znakiem rozpoznawczym Komet, pozostają głos i teksty Lesława, poetycko niejednoznaczne, często rozgrywające się w pejzażach Warszawy, stawiające go w gronie najwybitniejszych autorów swojego pokolenia. 14 lutego ukaże się nowy, pierwszy od 6 lat album studyjny Komet zatytułowany "Alfa Centauri".

"Gdańsk Sopot Gdynia": https://youtu.be/OWXyJnZn-8s