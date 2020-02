Duet Michał Szczerbiec / Arek Osenkowski prezentuje klip "Sleepless"

Michał Szczerbiec:"Bywają takie noce, gdy jesteśmy bardzo zmęczeni i paradoksalnie z tego zmęczenia nie możemy zasnąć. Utwór "Sleepless" powstał w mojej głowie podczas jednej z wielu nie przespanych nocy. Bezsenność pojawia się czasami od natłoku myśli, które przenikają głowę kiedy próbujemy zasnąć. Niedokończone sprawy, sytuacje w pracy, w szkole, na uczelni, relacje, zdrowie, problemy - wszystkie te rzeczy przeszkadzają w uwolnieniu i odpoczynku od własnych myśli. W takich przypadkach bardzo pomaga medytacja. Pozwala być "tu i teraz" i na chwilę zatrzymuje myśli wracające w przeszłość oraz wybiegające w przyszłość. Chwila relaksu od pędzących jak samochód myśli. Warto zatrzymać czasami ten pojazd, przekręcić kluczyk i pozwolić sobie przez chwilę nie myśleć, być obecnym. Bezsenność jest trudna ale i w takiej sytuacji można się odnaleźć."

"Sleepless": https://www.youtube.com/watch?v=xhECwFtINkc

Materiał znajdujący się na EP-ce "Sleepless" to 5 instrumentalnych utworów w klimacie tzw. muzyki ciszy. Mieszanka różnych gatunków muzycznych od folku po jazz, głęboko osadzona w klimatach muzyki przestrzennej i filmowej. Muzyka instrumentalna to powrót do początków kariery muzycznej Michała kiedy wzorował się na takich zespołach jak The Shadows, The Ventures, Mike Oldfield czy nawet Jean Michel Jarre. W utworze "Raindrops & Snowflakes" usłyszymy także pianistę Jacka Prokopowicza, zaś w "Sleepless" i "The Chance" wiolonczelistkę Agnieszkę Markanicz.

Docelowo na długogrającej płycie, obok utworów instrumentalnych, pojawią się także piosenki z tekstem w stylistyce poezji śpiewanej oraz lekko bluesujące tematy.

Chociaż muzyka zawarta na płycie jest autorstwa Michała, to współtworzy cały projekt z Arkiem Osenkowskim - muzykiem z wieloletnim stażem mający na koncie kilka płyt oraz koncerty w kraju i za granicą. W latach ’90 zespół Funktet, pierwsza płyta. Przez kolejne lata współpracował z różnymi zespołami bluesowymi, między innymi z Magdą Piskorczyk (autorska płyta z udziałem Michała Urbaniaka, płyta LIVE w Radiu Gdańsk), płyta Live w Radiu dla Ciebie z Lesterem Kidsonem. Współpracował z zespołem Stare Dobre Małżeństwo, z którym zagrał kilkadziesiąt koncertów promujących płytę „Jednoczas”.

Michał Szczerbiec - gitarzysta, wokalista, kompozytor, tekściarz, aktor. Doceniany przez krytyków oraz publiczność, kilkukrotnie wyróżniany w konkursie gitarowym „Solo Życia” organizowanym przez Mieczysława Jureckiego (ex-Budka Suflera).

Michał ma za sobą występy jako headliner na: VIII Ochota Blues Festival, XIII Praski Blues, Warsaw Guitar Night. Na przestrzeni lat dzielił scenę z takimi artystami jak: Leszek Cichoński, Krzysztof Ścierański, Janek Pentz czy Najlepszy Przekaz w Mieście. Jest autorem wielu kompozycji instrumentalnych publikowanych m.in. w książce z płytą CD – „Wojny Gitarowe” 2009 i 2011 wydawnictwa Absonic. Zafascynowany klimatem lat 60. kreuje własne około bluesowe brzmienie.