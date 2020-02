Velveteve zaprezentowała “Telharmonium"

Pytającym hasztagiem #cotojestTELHARMONIUM wskrzesza pamięć o dawno zapomnianym instrumencie z ubiegłego wieku.

Tytułowe telharmonium to skonstruowany w 1896 przez amerykańskiego wynalazcę, Thaddeusa Cahila, pierwszy elektromechaniczny instrument muzyczny oparty na zjawisku syntezy addytywnej. Cała maszyneria przypominała ogromną elektrownię i ważyła ponad 200 ton, a do wytwarzania dźwięków pobierała tak wiele mocy, że powodowała niepożądane interferencje na liniach telefonicznych, co skutkowało przerywaniem rozmów przez dziwną elektroniczną muzykę.

"Telharmonium": https://www.youtube.com/watch?v=7HKTPaGy8ro&feature=emb_title

Po śmierci Cahila przez lata nikt nie interesował się zezłomowanym w 1962 nieudanym wynalazkiem, aż do dziś, kiedy posłużył wokalistce Velveteve jako przestrzeń do dialogu o zakłóceniach w komunikacji międzyludzkiej.

Velveteve to pseudonim śpiewającej i grającej na instrumentach klawiszowych artystki Evy Aksamit, która zadebiutowała w zeszłym roku z bardzo ciepło przyjętym materiałem z płyty “MUSIC from the B-SIDE”.

“... to utwory ukazujące fenomen śląskiej artystki, definiując ją jako wyjątkową postać polskiej sceny muzyki popularnej, a zarazem niezależny i samowystarczalny artystyczny byt.” LongPlay Recenzje

Na płycie znalazło się 12 autorskich kompozycji w większości wykonanych przez samą wokalistkę, która w swojej twórczości oscyluje wokół brzmień elektroniki, trip-hopu i alternatywy. Album promuje klimatyczny i tripowy utwór “Fire in the sky” wraz z antywojennym teledyskiem.