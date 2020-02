Scylla opublikowała nowy teledysk

Teledysk oparty jest o animacje Mike'a Winkelmann'a (aka Beeple) i przedstawia koszmarny świat współczesnego kapitalizmu. Całość powstała przy współpracy rock-it.tv

Album „Apex+Beneath” ukazał się 15 listopada 2019 roku.

"Revelation": https://www.youtube.com/watch?v=3YocAqdUz3c

Scylla to połączenie różnych fascynacji muzycznych i różnych osobowości, a wypadkową tego tygla jest muzyka ciężka, tłusta, delikatnie przeplatana dźwiękami dobywającymi się z dna piekła oraz wokalami do których pasuje malarstwo Beksińskiego i odgłosy z rzeźni. Na scenie Scylla to wulkan energii i perfekcja wykonawcza, a dla publiczności uczta dla ucha i strzał adrenaliny prosto w serce.

Zespół do tej pory zagrał mnóstwo koncertów w Polsce i kilka za granicą. Do największych sukcesów należy zaliczyć występy na dużej scenie Metalfest 2013, Castle Party w Bolkowie 2014, scenie Lecha na Woodstock Fesitval 2016. Ponadto sukcesem jest nagranie własnym sumptem 2 płyt oraz kilku teledysków, które cieszą się dużą popularnością. Płyty zebrały same pozytywne recenzje tak w podziemnych zinach jak i w ogólnopolskich magazynach muzycznych.

Grupa zaprasza na trasę koncertową promującą album „Apex+Beneath”:

7.03. SZCZECIN - https://www.facebook.com/events/2181684925465845/

8.03. POZNAŃ - https://www.facebook.com/events/595701961199650/

27.03. GDYNIA - https://www.facebook.com/events/2720880528032001/

28.03. KOSZALIN - https://www.facebook.com/events/410957263006042/

17.04. WARSZAWA - https://www.facebook.com/events/540548966549082/

18.04. BIAŁYSTOK - https://www.facebook.com/events/183356169422707/

24.04. ŁÓDŹ - https://www.facebook.com/events/2486825554891076/

25.04. PIŁA - https://www.facebook.com/events/2983500394994874/