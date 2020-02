Romantycy Lekkich Obyczajów na trasie po Polsce

Trasą koncertową wraz z wydaną niedawno płytą „Best of RLO” i publikowanymi fragmentami koncertu DVD z warszawskiej Stodoły, chcą przypomnieć fanom o sile ich piosenek i energii od lat towarzyszącej muzyce RLO wykonywanej na żywo.

28.02. Gdańsk / Wydział Remontowy

29.02. Poznań / Pod Minogą

06.03. Olsztyn / Sala pod Amfiteatrem

07.03. Warszawa / Remont

13.03. Wrocław / D.K.Luksus

14.03. Kraków / Żaczek

20.03. Białystok / Zmiana Klimatu

21.03. Rzeszów / Vinyl

Romantycy Lekkich Obyczajów to zespół, który powstał w marcu 2011 roku w Olsztynie. Tworzą go Damian Lange, Adam Miller i Paweł Łach. Mają na koncie kilkanaście teledysków, trzy płyty LP i składankę Best Of, zagrali ponad 200 koncertów, w tym te największe, jak dwukrotny występ na Przystanku Woodstock (2016 i 2017). Ich piosenki są śpiewane przez fanów na koncertach a w internecie mają milionowe odsłony.

RLO 16 grudnia 2011 roku wydali swój debiutancki garażowy album o tytule „Lejdis & Dżentelmenels”, z piosenkami takimi jak "Lodziarka", "5 Perspektyw" i "Bez Ciebie Odchodzę". Kilka miesięcy później podpisali kontrakt z wytwórnią S.P. Records. Singlem promującym płytę było "Poznajmy Się".

Drugi albumu zespołu o nazwie "Kosmos Dla Mas" został wydany w grudniu 2013 roku, piosenkami promującymi go były "Ziemia Planeta Ludzi", "Urodziny" i "Gwiazdy Spadają". Wysoko oceniany w kategorii płyt alternatywnych, otworzył nowy etap w historii zespołu - alternatywny pop.

Rok 2018 i trzecia płyta - "Neoromantyzm", na której dalsze artystyczne poszukiwania nowych form słychać w "Domu" czy "Zwilż". W singlu tytułowym gościnnie zaśpiewał Grabaż (PP, SNL), wieloletni przyjaciel zespołu. Po wydaniu płyty zespół zagrał swoją najdłuższą klubową trasę koncertową po 25 polskich miastach.

Obecnie koncertują i jednocześnie pracują w swoim studiu nad nowym materiałem.

"Poznajmy się" /live/: https://youtu.be/T5-aHIGsIEM