BUKOVSKY z singlem "Nie Mów Jej"

Tym razem BUKOVSKI śpiewa, o tym co każdy z nas doskonale zna i odczuwa w momentach krytycznych relacji: “Bo piękne są nieznanego początki, za to gorzej zakończenia wychodzą”.

Za kompozycję i przestrzenne brzmienie gitary w tej refleksyjnej balladzie odpowiada Piotr Pawłowski, znany m.in. z Made in Poland i The Shipyard, natomiast piękną partię gitary basowej nagrał Leszek Biolik (m.in. Republika). Tekst napisali wspólnie trzej mężczyźni po przejściach: Bukovsky, Pawłowski i Dariusz Dusza.

"Nie Mów Jej": https://www.youtube.com/watch?v=zARhHVxIo2w

Bukovsky, nastoletni głos zespołów gliwickiej sceny alternatywnej, zarzucił na lata śpiewanie na rzecz poświęcenia się walce z przestępczością i misją krucjaty o lepszy świat. Przed studiami prawniczymi Bukovsky związany był mocno ze sceną alternatywną grając w zespole Processs. W tym czasie nawiązał sporo przyjaźni muzycznych, które mimo jego decyzji o przerwaniu kariery muzycznej na rzecz studiowania prawa, przetrwały próbę czasu i nie pozwoliły mu zapomnieć o jego pasji do muzyki

W styczniu 2018 roku wystąpił gościnnie z grupą 1984 w Warszawie śpiewając m.in.: “Białą Chorągiewkę”. Utwór zebrał pozytywne recenzje i niespodziewanie rozszedł się w Internecie wśród fanów zespołu. Fakt ten zaskoczył samego Bukovskiego, który w konsekwencji dał się namówić członkom grupy 1984 na swój artystyczny come back. Przez ponad pół roku Bukovsky współpracował z grupą 1984. Ten czas poświęcił na poszukiwanie nowych inspiracji muzycznych i odnalezienie swojej nowej tożsamości artystycznej

W 2019 wspólnie z Piotrem Pawłowskim (Made In Poland, The Shipyard) przygotował nowy materiał na płytę, osadzony w brzmieniu lat ’80, jednak brzmiący świeżo i atrakcyjnie dla współczesnego słuchacza. Do współpracy poza Pawłowskim, Bukovsky zaprosił śmietankę polskiej sceny alternatywnej w tym m.in.: legendarnego tekściarza (Śmierci Klinicznej i Shakin Dudi) Darka Duszę i znanego producenta oraz basistę Leszka Biolika (Republika).

W październiku 2019 roku premierę miał jego pierwszy singiel pt. ”Tramwaje”.