Jakub Kusior z nowym singlem "Nie Ma Cię"

Piosenka, tak jak pierwszy singiel "PESEL", opowiada o złamanym sercu, ale tym razem robi to w bardziej energetyczny sposób. ,,Nie Ma Cię” to mętlik w głowie po rozstaniu. To pomieszanie uczuć smutku i gniewu. To próba wyparcia bólu i udawanie, że go nie ma. To w końcu wielka tęsknota, która przyćmiewa wszystko co dzieje się wtedy w sercu człowieka.

"Nie Ma Cię": https://www.youtube.com/watch?v=VSQYSZDP-GE

Jakub Kusior to autor tekstów, kompozytor, wokalista oraz gitarzysta. Wykonuje muzykę z pogranicza muzyki alternatywnej. Jako autor tekstów przekazuje w nich prawdę o sobie jak i o świecie, który go otacza. Jako kompozytor ucieka od określania w swojej muzyce konkretnego gatunku muzycznego. Zaczynał jako gitarzysta fingerstyle, a na swoim koncie ma już półfinał w programie „Must be the music” w 2013 roku. Następnie zaczął pisać teksty oraz komponować do nich muzykę. W 2015 roku wydał swoją pierwszą EP’kę „Far Away”, a w październiku 2017 r. pojawiła się druga pt. „Szczere Serce”. Ze swoją autorską muzyką grał już na Festiwalach takich jak „Songwriter Łódź Festiwal”, „Spring Break” czy „Kościelisko Music Trail Festival”. Ponadto zagrał kilkadziesiąt solowych koncertów na terenie całego kraju.