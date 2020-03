"Kostki Lodu" od Oready

Nowy singiel OREADY wraz z teledyskiem właśnie ukazał się w serwisie YouTube tuż po premierze debiutanckiej płyty zatytułowanej „Mówili mi ludzie” by przypomnieć, iż folkoffowy zespół ze wsi pod Łodzią nie zwalnia tempa. 7 marca koncertem w Studiu Koncertowym im. Henryka Debicha w Radiu Łódź grupa rozpoczęła swoją wiosenną trasę promującą album. Debich Studio pękało w szwach – na pierwszy koncert zespołu sprzedały się wszystkie bilety! Muzycy w najbliższym czasie odwiedzą m.in. Szczecin, Wrocław, Przemyśl, Kraków, Warszawę, Sopot, Włocławek czy Rzeszów.

„Utwór „Kostki lodu” to zupełnie nowa odsłona folkoffowego zespołu OREADA. Nasze pierwsze kompozycje skupiały się wokół legend, podań i historii mówionej. Najnowsze piosenki OREADY to teksty bardzo aktualne, odwołujące się do problemów, które nas otaczają. Nie mieliśmy takiego założenia, ale chyba śmiało możemy stwierdzić, że wiele naszych kompozycji wpisuje się w nurt proekologiczny. OREADA, czyli nimfa górska, stara się być blisko natury i boli ją to, co dzieje się na świecie. Oczywiście nie możemy powiedzieć, że jesteśmy święci i niczym nie ranimy naszej Matki Ziemi. Ale dostrzegamy problemy naszego świata, dlatego chcielibyśmy zareagować na to wszystko, mieć moc sprawczą, działać skutecznie. Niestety, zapewne jak wielu młodych ludzi, często po prostu nie wiemy jak, nie znamy sposobu. Może nasze piosenki skłonią do refleksji, zmienią myślenie choć jednej osoby? Takie właśnie są „Kostki lodu”. Utwór opowiada o chłodzie między ludźmi, o niezrozumieniu, o braku skuteczności działań, o odpuszczaniu i o obojętności. I właśnie to chcieliśmy pokazać w naszym teledysku – drugie dno tej piosenki” – mówią autorzy tekstu, czyli Kamil Kaźmierczak i Kasia Biesaga.

"Kostki Lodu": https://youtu.be/WkGHmUsfaxQ

Płyta „Mówili mi ludzie” to zbiór jedenastu autorskich kompozycji, których teksty inspirowane są przyrodą, miłością i naturą człowieka. Twórczość OREADY to intensywne muzyczne podróże pełne zaskakujących opowieści o wydarzeniach minionych i na wskroś współczesnych oraz interpretacje faktów i legend. Zespół powstał w 2016 roku i zagrał blisko 100 koncertów – wystąpił m.in. na Festivalu v ulicich w czeskiej Ostrawie, Slot Art Festival w Lubiążu, Soundedit Festival w Łodzi, w Studiu Koncertowym Radia Gdańsk czy Muzycznym Studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej.

Przypomnijmy, że pierwszy singiel pt. „Głos”, który ukazał się w styczniu 2020 r. wciąż cieszy się powodzeniem w Radiu Dla Ciebie, gdzie dwa tygodnie utrzymywał się na pierwszym miejscu Parady Przebojów, zaś teledysk do tej piosenki w serwisie YouTube został wyświetlony ponad dwieście tysięcy razy.

14/03 Szczecin (Piwnica Kany)

15/03 Wrocław (Nietota)

19/03 Brzesko (Restauracja Rzym)

20/03 Przemyśl (Centrum Kultury Zamek)

21/03 Krosno (K15)

22/03 Rzeszów (Niezła Sztuka)

26/03 Włocławek (REJS)

27/03 Sopot (Teatr Boto)

28/03 Słupsk (Antrakt)

03/04 Katowice (Drzwi Zwane Koniem)

04/04 Kraków (Fort Luneta)

18/04 Trzcianka (Cactus Pub)

09/05 Olsztyn (LAS)

16/05 Chorzów (Rebel Garden Cafe)