Hedone wraca po 15 latach

Utwór "What Dickens Says About Loneliness" jest nawiązaniem do starego brzmienia zespołu, który jak twierdzi jego lider Maciej Werk gra aktualnie „industrial dub music”. W chórkach usłyszeć możemy m.in. Petera „Dydę” Guellarda z zespołu Blitzkrieg, miksem zajął się wieloletni współpracownik zespołu Sebastian Binder.

"What Dickens Says About Loneliness": https://youtu.be/H--rJFB0Ocw

Ilustruje go teledysk autorstwa Wojtka Bryndela, który nakręcony został w nowej rzeczywistości pustych łódzkich ulic w czasach pandemii.

Premierowy materiał planowany jest na ten rok, większość kompozycji jest już gotowa.

Równocześnie z premierą singla pojawi się w wersji cyfrowej album „Rare 93-20”, zawierający dotychczas niepublikowane wersje i utwory zespołu Hedone, w tym legendarne nagrania demo z 1993 roku.

Ostatni album studyjny Hedone to "Playboy" z 2005 roku.

www.facebook.com/Hedoneofficialmusic

https://hedone.bandcamp.com/