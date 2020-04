Wiewiórka Na Drzewie wydała nowy album

Wiewiórka na Drzewie to zespół, którego twórczość jest poplątaniem wszelkich gatunków muzycznych. Fani rocka znajdą tu kilka przeraźliwie mocnych riffów, miłośnicy reggae odkryją jej niezwykle pozytywny przekaz i ogromne pokłady Wiewiórkowej energii, sympatycy ska słysząc skoczne dźwięki zapewne w bezruchu nie wytrzymają, a fani disco… też są już blisko.

Wiewiórka Na Drzewie powstała w 2009 roku. Od tamtej pory zagrała ponad 300 koncertów na większych i mniejszych scenach w Polsce i za granicą, m. in. Pol'and'rock Festival, Life Festival Oświęcim (support przed Carlosem Santaną), Bochum Total Festival, WOŚP Bruksela, Katusha oraz niezliczonych imprezach plenerowych (Juwenalia, dni miast, koncerty sylwestrowe). Od lat zapewnia oprawę muzyczną podczas wielu imprez biegowych, a ich utwór "Rzeźnik" nie tak dawno znalazł się na piątym miejscu w rankingu najlepszych piosenek do biegania prestiżowego magazynu Runner’s World. Nagranie gliwickiego zespołu wyprzedziło w zestawieniu m.in. takie kompozycje, jak „Eye Of The Tiger”, „Happy” i „Seven Nation Army”. Zespół jest organizatorem 12 edycji Wiewiórstocku (czyli leśnej sceny na Pol'and'rock festival) oraz 8 edycji gliwickiej imprezy charytatywnej Hałas Miasta.

"Powiem Że Tak": https://youtu.be/n1DQ0adrMwg