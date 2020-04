Olena zapowiada nowy album

„Mów do mnie” to klimatyczna ballada zapowiadająca płytę Oleny, polskiej wokalistki, skrzypaczki i songwriterki. Artystka pokazuje kolejną odsłonę swojej muzycznej twórczości. Utwór ma spokojniejszy, bo nieco bardziej akustyczny i intymny charakter, niż „Ukradłeś Mi Serce” czyli pierwszy singiel promujący płytę „…W Świetle Gwiazd…” (premiera 29 maja 2020 roku). Niezmiennie słychać tu niski głos Oleny i skrzypce, jednak nie tylko jako tło. Olena postanowiła zrobić w piosence miejsce dla solówki skrzypiec, w drugiej minucie utworu, możemy usłyszeć ich piękne brzmienie. Warstwa tekstowa maluje obraz wspomnienia z przeszłości.

"Mów Do Mnie": https://youtu.be/GhKtCWM_z7Y

Wokalistka napisała tę piosenkę pod wpływem własnych emocji, pod wpływem chwili. Opowiada o momencie, w którym nie liczy się nic więcej tylko dwoje zakochanych ludzi. Melodia piosenki niesie słuchacza wprost w ramiona ukochanej osoby. "Mów do mnie" to taka piosenka do posłuchania przy lampce wina z osobą, którą kochasz. Można przy niej tańczyć, przytulać się, śmiać, i patrzeć sobie głęboko w oczy... - jak mówi sama autorka.

Piosenkę wyprodukował Przemek Grzelak, miks i mastering wykonał Marcin Gajko, muzykę i tekst napisała Olena. Okładkę do piosenki zaprojektowała i wykonała Aleksandra Ratajczyk SOULART.

Kształcenie muzyczne rozpoczęła w wieku pięciu lat. Jest absolwentką łódzkiej Akademii Muzycznej w klasie skrzypiec. Piosenki tworzy przy pianinie, teksty pisze w języku polskim i angielskim. W grudniu 2015r. Olena rozpoczęła swoją solową karierę i zadebiutowała świątecznym singlem „Zakochaj się w Święta”. W 2016 roku, ukazał się jej drugi singiel „Demon”. Piosenka okazała się dużym sukcesem na playlistach największych rozgłośni radiowych w Polsce.

Na przełomie 2017/2018 roku, ukazały się piosenki „Save This World” i „Ten Świat”. W 2017 roku, jako chórzystka, Olena współpracowała z Dawidem Kwiatkowskim. Kolejne single wokalistki to „Sen” oraz „Miłość”. W grudniu 2019 artystka opublikowała świąteczną balladę „It's Christmas”.

Muzyka, którą tworzy Olena, łączy różne style, zamykając całość w szeroko pojętym gatunku POP. Artystka nie boi się eksperymentować. Oscylując na pograniczu alternatywy i mainstreamu tworzy swój niepowtarzalny styl. Wokalistkę wyróżnia niski tembr głosu oraz jego ciepła barwa. Charakterystyczna w Jej utworach jest obecność skrzypiec, które artystka wykorzystuje podczas koncertów pokazując inne niż klasyczne oblicze instrumentu.