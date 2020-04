Cały Na Czarno od dziś w "KosmoZie"

Maciej Zadykowicz (Cały Na Czarno) to laureat ogólnopolskich festiwali wokalnych takich jak m.in.: Niemen Non Stop czy Festiwal Literacki Łucji Prus. Sam autor o projekcie mówi następująco:

,,Cały Na Czarno to filtr, dzięki któremu łatwiej jest mi zrozumieć i pogodzić się z zachowaniem współczesnego człowieka. Opisując pewne zdarzenia mogę na nie spojrzeć z szerszej perspektywy, dostrzec zalety w sytuacjach, które na pierwszy rzut oka wydają się beznadziejne, więc nawet w smutnych historiach staram się zostawić furtkę na to, że będzie lepiej. Dla mnie najważniejsza jest treść przekazana przez utwór niezależnie od tego czy to jest hip hop, jazz czy rock.”

Cały Na Czarno: "Na płycie znajdzie się electro-popowa mieszanka, która dotyka niełatwych tematów egzystencji człowieka”. Wracając jednak do samego utworu, tytułowi ,,Sprinterzy” to ludzie pokolenia Y, którym ciężko budować trwałe relacje.

"Sprinterzy": https://youtu.be/8hKWeTIjSxg