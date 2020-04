Vladyslav Sendecki i Jürgen Spiegel dziś zagrają koncert dla hamburskich muzyków

Koncert będzie można obejrzeć o godzinie 21:00 pod adresem: https://hamburg.stream/sendecki-spiegel/

Vladyslav "Adzik" Sendecki jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich jazzmanów na świecie. Od 1981 żyje poza Polską. Najpierw mieszkał w Szwajcarii, a W połowie lat 90 przeniósł się do Hamburga, gdzie w 1996 został członkiem NDR Big Band. Grał z pierwszą ligą światowego jazzu: Joe Hendersonem, Lennym Whitem, Marcusem Millerem, Randym Breckerem, Michaelem Breckerem, Jaco Pastoriusem, Billym Cobhamem, Tillem Brönnerem i Klausem Doldingerem.

„Łączę marzenie ze światem bez konfliktów, w którego centrum tolerancji znajduje się człowiek, który wymyka się z barier i granic mentalnych, stając się przestrzenią” – jak mówi sam Sendecki.

"Meanwhile in Heaven": https://youtu.be/6hR3Fys7r6s

Piotr Kałużny - recenzent Jazz Forum tak określa jego styl: "Adzik gra ekspresyjnie, z dużą dozą romantycznego natchnienia. Jest sobą, ale można w jego wypowiedziach usłyszeć również odniesienia do pianistyki evansowskiej, jarrettowskiej i mehldau’owskiej. Zwłaszcza w tych fragmentach, gdzie najważniejszymi stają się rozwiązania harmoniczne i stylistyczne. Obok jakości jazzowych, bluesowych i soulowych pojawiają się zatem atrybuty twórczości klasycznej".

Wspólne nagrania z Jürgenem Spiegelem, na co dzień perkusistą światowej sławy Tingvall Trio, to nowy etap w karierze Sendeckiego. Tingvall Trio, jeden z najciekawszych zespołów na współczesnej scenie jazzowej, tworzą Szwed, Niemiec i Kubańczyk. Zespół powstał w 2003 r. w Hamburgu, a pierwsze koncerty muzycy dali w rozrywkowej dzielnicy Sankt Pauli, gdzie niegdyś zaczynali karierę The Beatles.

Płyta "Two In The Mirror" (2019) zawiera wyłącznie autorskie kompozycje obu artystów (cztery autorstwa Sendeckiego, pięć Spiegela, a dwie napisane wspólnie) i eksponuje unikalny zmysł jazzowego dialogu. Mamy tu zarówno momenty elegijne, melodyjne perełki, wielokrotne zwroty akcji, czystą porywającą energię i zniewalającą radość z wspólnego grania. Całość przesycona duchem nieśmiertelnej spontaniczności.

Album wydała ceniona niemiecka wytwórnia SKIP Records mająca w swoim katalogu takich artystów jak: Tingvall Trio, Omar Sosa, Joo Kraus, Kevin Mahogany, Luka Bloom, Don Grusin i Emil Brandqvist Trio.

Line-up:

Vladyslav Sendecki: piano

Jürgen Spiegel: drums, percussion