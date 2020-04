Kromp Room Records wydaje "Beatroom 1"

Historia powstania wytwórni sięga 2009 roku. Na początku label wydawał cyfrowo muzykę Piotra Kromproom Krompiewskiego, który z pasji do muzyki elektronicznej założył wytwórnię. W kolejnych latach zaczęli pojawiać się nowi artyści, pochodząca z Czech artystka MC Else, niemiecki producent muzyki i obrazu Jens Esch Centurio oraz Tomek Grochola współzałożyciel i wokalista zespołu Agressiva 69. W 2017 roku Kromproom i Tomek Grochola wydali cyfrowo singiel pt. Road wraz z remiksami, to wydawnictwo zainicjowało powstanie duetu Kings in White. Od tego momentu prace nad rozwojem działalności wytwórni nabrały tempa. Powstał między innymi pomysł wydania kompilacji, bazującej głównie na dotychczasowym dorobku wytwórni. Tomek Grochola przesłuchał 21 wydawnictw i w pierwszej selekcji wybrał 26 utworów, następnie Piotr Krompiewski z wybranych propozycji wybrał 8 produkcji. Dodatkowo kompilację zasiliło 5 utworów, między innymi remiks duetu Kings in White do utworu łódzkiego Blitzkriega pt. In Cold Blood i niepublikowany dotąd utwór gościa specjalnego Carlosa Peróna, współzałożyciela i byłego członka grupy Yello. Poniżej prezentujemy wybrane utwory na kompilację wraz z krótkim opisem.

Track 1. Blitzkrieg – In Cold Blood – Kings in White remix

Polski zespół Blitzkrieg pochodzący z miasta Łodzi, grający muzykę w stylu dark-cold wave, rock-industrial, powrócił na scenę po prawie 30 latach. Utwór In Cold Blood, który pochodzi z wydanego w 2019 roku minialbumu pt. Good Times, został oficjalnie zremiksowany przez duet Kings in White. Breakbeatowy remiks bardzo spodobał się wokaliście Peterowi Guellardowi, który stworzył do remiksu wideoklip. Blitzkrieg i Kings in White wraz z teledyskiem promują składankę Beatroom 01. Więcej informacji na temat historii powstania wideoklipu znaleźć można w tym artykule.



Track 2. Agressiva 69 – Agressiva 2069 (Beat mix)

Zespół Agressiva 69 to polski przedstawiciel rocka industrialnego, założony przez Tomka Grocholę i Jacka Tokarczyka w Krakowie w 1989 roku. Utwór Agressiva 2069 pochodzi z debiutanckiego albumu pt. Deus Ex Machina z 1993 roku. W 2019 roku album został zremasterowany przez Piotra Witkowskiego w studio Exit Productions, wydany na winylu i CD przez wytwórnię Requiem Records i cyfrowo przez KROMP ROOM RECORDS. Wersja Beat mix utworu Agressiva 2069 została wyprodukowana przez duet Kings in White specjalnie na potrzeby kompilacji Beatroom 01. Obok reedycji albumu Deus Ex Machina została wydana również EP-ka pt. A2069, na której znajduje się utwór Agressiva 2069 (Kings in White 2069 remix), na podstawie którego powstała wersja Beat mix.



Track 3. Kromproom – Cyborg (NASA’s spacewalkers)

Kromproom to solowy projekt Piotra Krompiewskiego, założony w 2001 roku. Piotr swoje pierwsze kroki w tworzeniu muzyki stawiał na początku lat 90., działając na komputerach Commodore 64 oraz Commodore Amiga. W latach 1996-1998 był członkiem grupy Virtual Madness, działającej na tzw. demoscenie, tworzonej przez pionierów wykorzystywania komputerów do realizowania audiowizualnych projekcji. Utwór Cyborg (NASA’s spacewalkers) pochodzi z EP-ki pt. Transmitter z 2009 roku. Muzyka Kromprooma dotarła aż do Carlosa Peróna współzałożyciela i byłego członka grupy Yello. Carlos Perón zaprosił Polaka do współpracy między innymi nad ścieżką dźwiękową do książki pt. Revolution, Baby!, jak również do muzycznego projektu pt. King of Industrial. Dzięki tej współpracy część dorobku Kromprooma została opublikowana na świecie przez Warner Chappell Music.



Track 4. EKS-port – Jsem (Kromproom mix)



MC Else i Kromproom to grupa EKS-port, którą założyli w lipcu 2008 roku. Ich produkcja to mieszanka rozmaitych stylów niezależnej sceny: hip-hopu, rapu, elektroniki, trance, break beatu, z elementami ambientu, wokali i żywych brzmień. Utwór pt. Jsem pochodzi z ich debiutanckiego albumu pt. eks-peryment, wydanego przez wytwórnię Yellow Sunshine Beat w 2011 roku. Wersja Kromproom mix nie została wydana nigdzie wcześniej, dlatego duet zdecydował się, aby ten remiks pojawił się na kompilacji Beatroom 01.



Track 5. Centurio – Hunter (Kromproom mix)

Jens Esch Centurio jest niemieckim producentem, pisarzem, kompozytorem i wokalistą. Wydał produkcje z zakresu muzyki pop, rock, muzyki elektronicznej i ścieżki dźwiękowe do książek i filmów. Jego prace publikowane są przez EMI, Sony BMG i Warner Chappell Music. Utwór Hunter pochodzi z bonusowej ścieżki dźwiękowej do książki pt. Revolution, Baby!, której autorem jest niemiecki pisarz literatury fantastycznej Daniel Bosch znany jako Dan Davis oraz David Simon. Ścieżka dźwiękowa pt. Darkness została wyprodukowana w duecie Centurio & Kromproom i wydana w limitowanej edycji (książka i dwie płyty CD) obok pierwszej ścieżki dźwiękowej wyprodukowanej przez Carlosa Peróna i Centurio. Wersja utworu Hunter (Kromproom mix) została specjalnie przygotowana przez Piotra Krompiewskiego na kompilację Beatroom 01.



Track 6. Agressiva 69 – Misery (Remastered)

Misery (Remastered) to utwór pochodzący z reedycji debiutanckiego albumu zespołu Agressiva 69 pt. Deus Ex Machina. Ścieżka audio została poddana procesowi remasteringu przez Piotra Witkowskiego w studio Exit Productions. Winyl oraz płyta CD ukazały się nakładem wytwórni Requiem Records w 2019 roku. Cyfrowe wydawnictwo ukazało się w tym samym roku przez wytwórnię KROMP ROOM RECORDS. Utwór Misery został nagrany w latach 1992-1993 przez Tomka Grocholę i Jacka Tokarczyka. W 2018 roku w sieci pojawił się wideoklip do utworu Misery, który został nakręcony w Chinach.

Track 7. EKS-port – Dog

Utwór pt. Dog duetu EKS-port pochodzi z ostatniego jak dotąd wydanego albumu pt. Abgrund w 2015 roku. Album to ścieżka dźwiękowa skomponowana do autobiografii niemieckiego pisarza, artysty, malarza Daniela Boscha znanego jako Dan Davis oraz David Simon. Dog to tytuł obrazu, który został namalowany przez pisarza, przedstawiający istotę poza ziemską podobną do psa pomieszanego ze smokiem. Bardzo klimatyczna kompozycja osadzona w stylistyce rytmicznego dark ambient.

Track 8. Centurio – Heat and Love

Heat and Love to kompozycja, która została wydana na minialbumie Jensa Escha Centurio pt. Freedom w 2012 roku. Do utworu został stworzony również wideoklip, a w zasadzie artystyczny kolaż zdjęć, na których swoim wizerunkiem wspomaga wydawnictwo znana niemiecka alternatywna fotomodelka Xarah von den Vielenregen. Etnicznie bitowa kompozycja z wokalem Jensa i zdjęcia poprostu hipnotyzują słuchacza.



Track 9. Kromproom – Annihilating rhythm

W 2014 roku Kromproom wydał EPkę pt. Annihilating rhythm, na której znalazły się dwie wersje tej kompozycji, remiksy, jak również bonusowa ścieżka pt. Tribalism. W 2015 roku utwór ukazał się na ostatnim jak dotąd wydanym solowym albumie Kromprooma pt. Tenacity. To bardzo zaskakująca kompozycja w swej formie, perkusja zmiksowana z wystrzelonymi w kosmos próbkami dźwięków, daje bardzo rytmiczny efekt.



Track 10. Kromproom feat. Tomek Grochola – Road

W 2015 roku Piotr Kromproom Krompiewski spotkał w krakowskim klubie Tomka Grocholę, współzałożyciela i wokalistę zespołu Agressiva 69. Narodziła się przyjaźń i powstał duet Kings in White. Road można potraktować jak kolejne wydawnictwo Kromprooma, ale również jako pierwszy singiel duetu. Utwór ten zdefiniował również styl Kings in White, muzycy określili go jako transowy-rock-elektroniczny. Singiel pt. Road wraz z remiksami został wydany w 2017 roku.

Track 11. Centurio beatz Kromproom (Trance funk mix)

CbK (Centurio beatz Kromproom) to projekt muzyczny założony w 2011 roku przez Jensa Escha Centurio i Piotra Kromproom Krompiewskiego. Muzycy wydali jedną EPkę pt. Centurio beatz Kromproom w wytwórni Carlosa Peróna o nazwie Dark Daze Music w 2012 roku. Wersja Trance funk mix została specjalnie przygotowana przez Kromproom-a na kompilację Beatroom 01.



Track 12. Carlos Perón – Mroczne spotkanie

Carlos Perón to jedna z legend muzyki elektronicznej, współzałożyciel i były członek grupy Yello. CP jest gościem specjalnym kompilacji. Z racji tego, iż Panowie Carlos Perón i Piotr Krompiewski znają się osobiście, nie było problemu aby CP wysłał jeden ze swoich niepublikowanych utworów. Kompozycja z polskim tytułem Mroczne spotkanie brzmi jak ścieżka dźwiękowa do filmu. W muzyce słychać elektroniczne dźwięki z syntezatorów przeplatane z orkiestrowymi brzmieniami, tworzące niepowtarzalny klimat.



Track 13. Blitzkrieg – In Cold Blood – Kings in White remix – Video Edit

Ostatnim utworem kompilacji jest krótrza, ponad 4-minutowa wersja remiksu utworu In Cold Blood, na podstawie której powstał wideoklip zrealizowany przez Petera Guellarda.

