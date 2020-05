ZAGI zaprezentowała nowy singel "Niepokoje"

– “Niepokoje” to piosenka, którą napisałam wspólnie z moimi fanami na początku kwarantanny – online. Na wieść o odwołanych koncertach i o tym, że na najbliższe tygodnie, a może i nawet miesiące wszyscy będziemy musieli odstawić swoje dotychczasowe plany i rutyny na inny czas – poczułam, że muszę zrobić coś co poprawi mi – i wszystkim moim słuchaczom nastrój, a negatywne myśli odstawi na drugi plan – opowiada Zagi.

– Wpadłam na pomysł, że skoro nie mogę ruszyć w trasę po Polsce, ruszę w trasę po moim mieszkaniu. Przez kolejne dni transmitowałam więc z różnych pomieszczeń mojego mieszkania. W sypialni – zorganizowałam songwriting camp – podczas którego powstał utwór „Niepokoje”, w kuchni odbył się meet&greet podczas którego odpowiadałam na pytania których nagromadziło się sporo pod moimi postami na mediach społecznościowych, a w salonie na „main stage” zagrałam koncert! – dodaje wokalistka.

– Razem z moim mężem Michałem, który jest współproducentem utworu, który zajął się również jego miksem oraz moim zespołem – nagraliśmy „Niepokoje” w warunkach domowych, komunikując się ze sobą wyłącznie online. Pomyślałam, że skoro ta piosenka pomimo pandemii potrafiła sprawić, że na chwile mogliśmy zapomnieć o odległości, która nas dzieli – to teledysk do tego utworu koniecznie musimy stworzyć razem, by poczuć się jeszcze bliżej siebie!

Proces powstawania utworu: https://youtu.be/T3Ai7oLcWFc

Utwór "Niepokoje": https://youtu.be/mxM-G3CCu6I